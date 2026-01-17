約未成年少女「每月性交一次」還拍片紀錄 新北男遭判10月徒刑

新北市張姓男子與未滿16歲少女交往期間，多次發生性行為，並在過程中拍攝性影像，士林地方法院日前以違反刑法對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，以及兒童及少年性剝削防制條例拍攝少年性影像罪，共10罪，判處有期徒刑10月，並諭知不予緩刑。全案可上訴。

判決指出，張男在2021年3月透過交友軟體結識當時年僅14歲的少女，兩人進而交往，自2021年4月至同年12月少女生日前，張男在他的新北住處，以「每月一次」的頻率，與少女發生共8次性行為；另在2021年12月至2022年6月間，在兩次性交過程中，用手機拍攝性影像影片2次。

張男在審理期間坦承犯行，法院裁定以簡式審判程序審理，依刑法第227條第3項，就8次「對14歲以上未滿16歲女子為性交罪」各判5月；另依2023年新修正施行的兒少性剝削防制條例第36條第1項，就2次拍攝少年性影像各判6月。合併執行10月徒刑。

法官在量刑理由指出，張男明知少女心智尚未成熟，仍多次性交並拍攝性影像，可能對被害人身心發展造成不良影響，不過考量張男犯後坦承犯行，拍攝是使用少女手機，並非張男主動勸誘，事後也沒有散布影像行為，因此依刑法第59條減刑。

雖然張男無重大前科，但考量尚未與少女達成和解或賠償，且還有涉犯妨害秩序的案件在桃園地方法院審理中，法官認定非單純偶發犯罪，不予宣告緩刑。