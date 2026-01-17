快訊

蛋撻沒停售！肯德基改版「超極酥」挨轟 小編神回覆讓網友更火大

115學測自然／題目落落長…這題填表又畫圖「CP值低」 考生哀號：再放就沒分了

增加在美生產？盧特尼克：未赴美投資 部分台韓晶片商恐遭課100%關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

約未成年少女「每月性交一次」還拍片紀錄 新北男遭判10月徒刑

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

新北市張姓男子與未滿16歲少女交往期間，多次發生性行為，並在過程中拍攝性影像，士林地方法院日前以違反刑法對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，以及兒童及少年性剝削防制條例拍攝少年性影像罪，共10罪，判處有期徒刑10月，並諭知不予緩刑。全案可上訴。

判決指出，張男在2021年3月透過交友軟體結識當時年僅14歲的少女，兩人進而交往，自2021年4月至同年12月少女生日前，張男在他的新北住處，以「每月一次」的頻率，與少女發生共8次性行為；另在2021年12月至2022年6月間，在兩次性交過程中，用手機拍攝性影像影片2次。

張男在審理期間坦承犯行，法院裁定以簡式審判程序審理，依刑法第227條第3項，就8次「對14歲以上未滿16歲女子為性交罪」各判5月；另依2023年新修正施行的兒少性剝削防制條例第36條第1項，就2次拍攝少年性影像各判6月。合併執行10月徒刑。

法官在量刑理由指出，張男明知少女心智尚未成熟，仍多次性交並拍攝性影像，可能對被害人身心發展造成不良影響，不過考量張男犯後坦承犯行，拍攝是使用少女手機，並非張男主動勸誘，事後也沒有散布影像行為，因此依刑法第59條減刑。

雖然張男無重大前科，但考量尚未與少女達成和解或賠償，且還有涉犯妨害秩序的案件在桃園地方法院審理中，法官認定非單純偶發犯罪，不予宣告緩刑。

士林地院外觀照。圖／聯合報系資料照
士林地院外觀照。圖／聯合報系資料照

性行為 新北 未成年

延伸閱讀

5套私服認識《驕陽似我》趙今麥：森林系少女感、溫柔學院風到甜酷日常，每套都越看越想學

全紅嬋去摘草莓 留長髮、明顯變瘦 網讚：變美少女

陳怡君遭判7年10個月 民進黨廉政會2月開鍘…將祭停權「形同無法選議員」

少女控補教男師性侵 這一動作法官判無罪

相關新聞

約未成年少女「每月性交一次」還拍片紀錄 新北男遭判10月徒刑

新北市張姓男子與未滿16歲少女交往期間，多次發生性行為，並在過程中拍攝性影像，士林地方法院日前以違反刑法對14歲以上未滿...

大潤發保全賣場內性侵女實習生 全聯概括承受需連帶賠300萬元

高雄市大潤發鳳山店2022年1月26日發生一起保全性侵未成年賣場女實習生的恐怖案件，保全持刀將人拖入賣場機房內性侵得逞，...

「媽媽和叔叔牽手」女兒童言童語戳破真相！綠帽男離婚提告討公道

小朋友童言無忌，卻意外揭開殘酷真相！台灣桃園1名人夫以為家庭生活美滿，但年幼女兒突然透露，母親參加員工旅遊時「會和別的叔叔手牽手」。女兒1句話引來人夫懷疑，於是展開調查，驚悉妻子有婚外情，和姦夫多次出遊，而且進出汽車旅館，最終離婚收場。

恐怖前男友嗆殺人、外流性影像 跟蹤騷擾罪判刑4月

鄭姓男子不滿與女友分手，去年6月密集騷擾前女友後挨告，他雖否認犯行，但相關對話紀錄、監視器畫面指證歷歷，士林地院審結依跟...

教保員騙4歲童當「烤雞」塗乳液猥褻改無罪 另侵犯3童仍判8年

男子陳羿翰擔任幼兒園代理教保員、教保員，強制猥褻4名3至5歲幼童，騙稱「有怪物來了」令幼童趴在地上，強行撫摸下體。陳不認...

查9年只記申誡…捷警隊惡狼性侵女兒還性騷女警 北市警揭內情

北市警局捷警隊一名鄭姓前小隊長遭控性侵女兒348次，士林地院原今上午開庭審理，昨卻傳出該男被發現陳屍家中。不過，該警曾涉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。