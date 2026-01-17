大潤發保全賣場內性侵女實習生 全聯概括承受需連帶賠300萬元

高雄市大潤發鳳山店2022年1月26日發生一起保全性侵未成年賣場女實習生的恐怖案件，保全持刀將人拖入賣場機房內性侵得逞，事後犯案保全遭判刑，而由於全聯在去年收購大潤發，法官近日做出民事判決，判全聯須概括承受大潤發的權利義務，連帶賠償給被害人300萬元。

判決書指出，犯案的張姓保全由於向賣場的女實習生小美（化名）搭訕還不斷傳訊息騷擾，小美不堪其擾而將他封鎖，竟令張男惱羞成怒，利用職務之便展開預謀報復，先以借用解磁機為由取得小美班表，掌握其上班動線，開始制定犯案計畫。

他先是私自扣留機房鑰匙，案發當天中午正值賣場繁忙時刻，張男卻持水果刀埋伏於地下室暗處，趁小美午休時間到地下1樓上廁所時，從後方突襲，粗暴地拉扯頭髮拖行，儘管小美驚恐掙扎，仍被強行拖過安全門、拽入無人的機房內反鎖。

張男在機房內對小美實施慘無人道的折磨，不僅以膝蓋猛力撞擊小美腹部數次，見小美仍不願脫衣，張男竟揮舞水果刀，直接割傷小美左手手指，還恐嚇「現在把衣服脫掉，不然我就殺了你」接著便強行拍攝裸照、恐嚇若報警就要將裸照散布出去。

更令人髮指是，張男逞獸慾後，竟冷靜地拿出預藏的沙拉脫，強行沖洗小美下體以破壞DNA跡證，並在離去前再次對其恫嚇，造成小美身體多處撕裂傷，更罹患嚴重的創傷後壓力疾患。

事後張男遭判刑13年6個月有期徒刑，被害人也向雇主提告求償，雖然案發當時雇主雖為「大潤發」，但大潤發已於去年6月被「全聯」收購，全聯須承擔大潤發原有的法律責任。

全聯雖抗辯該案為張男個人犯罪行為，且發生在員工休息時間，公司已盡力選任監督，但法官認定賣場管理出現嚴重漏洞，安管人力嚴重不足，張男將小美從女廁強行拖至機房的過程全被監視器拍下，卻因中控室人力不足無人監看，導致錯失救援良機。