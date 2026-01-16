「媽媽和叔叔牽手」女兒童言童語戳破真相！綠帽男離婚提告討公道

快訊

香港01／ 撰文：田中貴

圖為外遇示意圖。圖／AI生成
圖為外遇示意圖。圖／AI生成

小朋友童言無忌，卻意外揭開殘酷真相！台灣桃園1名人夫以為家庭生活美滿，但年幼女兒突然透露，母親參加員工旅遊時「會和別的叔叔手牽手」。女兒1句話引來人夫懷疑，於是展開調查，驚悉妻子有婚外情，和姦夫多次出遊，而且進出汽車旅館，最終離婚收場。

綠帽男怒告姦夫索償100萬新台幣，姦夫辯稱早年和女方交往，分手後一度失去聯絡，2人之後再度聯繫，雙方互動只是普通朋友範圍內，女方亦曾表示有意離婚，自己沒有破壞到原告婚姻。法官卻認為，始終雙方互動時女方尚未離婚，而被告和女方有親密行為，判處賠償30萬新台幣（約7.5萬港元）。

人妻機不離手拒絕「報告」行蹤

台媒於2025年12月報導，提告的蔡姓男子和陳姓女子在2017年結婚，育有1名女兒，家庭生活幸福。但2022年起，蔡男發現妻子開始頻繁和異性在社交媒體互動，達到「機不離手」程度，不但經常夜歸，而且拒絕「報告」行蹤。

女兒︰媽媽會和別的叔叔手牽手

直到2024年9月，年幼女兒透露，母親參加員工旅遊期間，「會和別的叔叔手牽手」，令到蔡男更加警覺，經調查後發現妻子和王姓姦夫多次出遊，動作親暱，而且出入汽車旅館。夫婦於同年6月離婚，蔡男提告要求王男賠償100萬新台幣。

姦夫否認破壞原告婚姻

案件在桃園地院進行審理，王男辯稱他是人妻的前男女，雙方在2022年底才重新聯絡，他們最初互動正常，屬於普通朋友範圍內。王男指女方一早告知打算離婚，當正式離婚後，他們才正式開始交往，所以認為沒有破壞到原告婚姻。

法官判處賠償30萬新台幣

法官經審理後卻認為，即使原告婚姻早有裂痕，但婚姻尚未正式解除，雙方仍然要保持忠誠，被告明知女方已婚，仍然侵害原告配偶權，判處被告賠償30萬新台幣，至於其餘訴訟請求則遭法官駁回。

文章授權轉載自《香港01》

外遇

