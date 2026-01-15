恐怖前男友嗆殺人、外流性影像 跟蹤騷擾罪判刑4月

鄭姓男子不滿與女友分手，去年6月密集騷擾前女友後挨告，他雖否認犯行，但相關對話紀錄、監視器畫面指證歷歷，士林地院審結依跟蹤騷擾罪判鄭男徒刑4月，如易科罰金以1000元折算1日。

判決指出，鄭男與被害人原本是同居情侶，2人分手後，鄭男心生不滿，分別在2025年6月15日在社群平台上張貼經馬賽克處理過的性影像照片，稱「要的私訊，只開放1小時」，並將未經馬賽克處理的性影像傳給被害人。

同年月19日在交友軟體上對被害人照片及個資截圖，在社群平台上發文公開，稱「有人想認識肉片女孩？追蹤我推特，保證好康，按讚已破萬」等；23日凌晨到被害人家按門鈴，並以通訊軟體LINE撥打多通電話給被害人，遭被害人封鎖後，又以未顯示號碼行動電話致電被害人，還在社群平台上發文「禍不及家人，格殺勿論」。

同年月24日在社群平台上發文「再給我一次機會！我還是會扁你！你動作那麼多我也不客氣了」；25日又上網發文「該打電話我也都幫你打好了。少跟我在那屁話一大堆，殺過人？操，你差不多要被我殺了」等。