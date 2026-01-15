教保員騙4歲童當「烤雞」塗乳液猥褻改無罪 另侵犯3童仍判8年

圖為幼兒示意圖。圖／AI生成

男子陳羿翰擔任幼兒園代理教保員、教保員，強制猥褻4名3至5歲幼童，騙稱「有怪物來了」令幼童趴在地上，強行撫摸下體。陳不認罪，台北地院依4個對未滿14歲男女犯強制猥褻罪判陳8年徒刑。案經上訴，台灣高等法院認為其中1童的指證無據，改判無罪，其他3人認事也有誤，依4罪判陳8年徒刑。

檢察官指控，陳羿翰2023年6、7月任職台北市某幼兒園擔任代理教保員，2024年3月至8月在另家幼兒教保員，涉嫌對教保的4名幼童性侵。

2023年6至7月，陳於某日中午午餐前，假藉檢查身體褪下1名男童褲子，徒手將臀部撐開並掏出男童的生殖器撫摸；2024年8月1日，陳在午休時，伸入1名女童裙子內撫摸她的下體，食膸知味後，再猥褻對方1次。。

2024年同一時段，陳在幼兒園某處室內將室內燈源關閉，對室內學童稱「怪物來了」，利用學童趴在地板之際，撫摸一名男童下體；還有次趁幫4歲男童手、腳擦乳液時，說對方是「一隻要進烤箱的烤雞」，要全身上油，故意擦在男童的生殖器上猥褻。

北院審理，陳羿翰否認犯行，辯縱使碰觸到幼童身體的私密部位，也是要教養照顧幼童。北院調查，被害人稱老師看他們的「小鳥」跟屁股「大家都有被檢查過」，男生檢查「雞雞，女生檢查屁股；有人說老師觸摸下體時，還用手機拍攝；被害女童稱，她尿尿的地方受傷，原因是「老師用手戳」。合議庭依相關證述，認定陳犯罪成立。

北院認為陳羿翰擔任代理教保員、教保員，對4名幼童猥褻，犯後飾詞狡辯、托詞卸責，被害人受傷害影響後，無法回復正常的童年生活、更畏懼人群，分就陳犯的4罪各判刑3年6月，應執行8年徒刑。

案經上訴，高院認為陳羿翰猥褻女童部分應該是犯2罪，應分論併罰；命令幼童趴在地上猥褻部分，因手法認定與一審不一樣，因此撤銷改判。至於陳被控在男童生殖器上塗乳液部分，因證據不足，改判無罪。

高院認定陳羿翰共有4個對未滿14歲之男女犯強制猥褻罪，仍處他8年徒刑，得上訴。