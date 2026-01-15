快訊

茶葉行得國防標案惹議 馬文君再曝：菸酒、五金零售批發商也改賣子彈

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

教保員騙4歲童當「烤雞」塗乳液猥褻改無罪 另侵犯3童仍判8年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

圖為幼兒示意圖。圖／AI生成
圖為幼兒示意圖。圖／AI生成

男子陳羿翰擔任幼兒園代理教保員、教保員，強制猥褻4名3至5歲幼童，騙稱「有怪物來了」令幼童趴在地上，強行撫摸下體。陳不認罪，台北地院依4個對未滿14歲男女犯強制猥褻罪判陳8年徒刑。案經上訴，台灣高等法院認為其中1童的指證無據，改判無罪，其他3人認事也有誤，依4罪判陳8年徒刑。

檢察官指控，陳羿翰2023年6、7月任職台北市某幼兒園擔任代理教保員，2024年3月至8月在另家幼兒教保員，涉嫌對教保的4名幼童性侵。

2023年6至7月，陳於某日中午午餐前，假藉檢查身體褪下1名男童褲子，徒手將臀部撐開並掏出男童的生殖器撫摸；2024年8月1日，陳在午休時，伸入1名女童裙子內撫摸她的下體，食膸知味後，再猥褻對方1次。。

2024年同一時段，陳在幼兒園某處室內將室內燈源關閉，對室內學童稱「怪物來了」，利用學童趴在地板之際，撫摸一名男童下體；還有次趁幫4歲男童手、腳擦乳液時，說對方是「一隻要進烤箱的烤雞」，要全身上油，故意擦在男童的生殖器上猥褻。

北院審理，陳羿翰否認犯行，辯縱使碰觸到幼童身體的私密部位，也是要教養照顧幼童。北院調查，被害人稱老師看他們的「小鳥」跟屁股「大家都有被檢查過」，男生檢查「雞雞，女生檢查屁股；有人說老師觸摸下體時，還用手機拍攝；被害女童稱，她尿尿的地方受傷，原因是「老師用手戳」。合議庭依相關證述，認定陳犯罪成立。

北院認為陳羿翰擔任代理教保員、教保員，對4名幼童猥褻，犯後飾詞狡辯、托詞卸責，被害人受傷害影響後，無法回復正常的童年生活、更畏懼人群，分就陳犯的4罪各判刑3年6月，應執行8年徒刑。

案經上訴，高院認為陳羿翰猥褻女童部分應該是犯2罪，應分論併罰；命令幼童趴在地上猥褻部分，因手法認定與一審不一樣，因此撤銷改判。至於陳被控在男童生殖器上塗乳液部分，因證據不足，改判無罪。

高院認定陳羿翰共有4個對未滿14歲之男女犯強制猥褻罪，仍處他8年徒刑，得上訴。

猥褻 教保員

延伸閱讀

台中市幼兒園不當管教、又聘無照師 教育局共重罰36萬

台中工程師在工廠猥褻女同事 「借摸一下」逞欲賠20萬獲緩刑

台中居服員背叛10年信任…猥褻案主腦麻女兒 羞辱「胸小摸一下沒感覺」

男大生公車裝睡猥褻女學生 她冷靜蒐證犯行報警下場曝

相關新聞

教保員騙4歲童當「烤雞」塗乳液猥褻改無罪 另侵犯3童仍判8年

男子陳羿翰擔任幼兒園代理教保員、教保員，強制猥褻4名3至5歲幼童，騙稱「有怪物來了」令幼童趴在地上，強行撫摸下體。陳不認...

查9年只記申誡…捷警隊惡狼性侵女兒還性騷女警 北市警揭內情

北市警局捷警隊一名鄭姓前小隊長遭控性侵女兒348次，士林地院原今上午開庭審理，昨卻傳出該男被發現陳屍家中。不過，該警曾涉...

幼兒園長之子毛畯珅性侵女童入獄首曝光 再因染指40童出庭

台北市培諾米達幼兒園園長之子、教保員毛畯珅性侵6女童被判28年8月定讞，又被查出性侵拍攝40名未滿7歲幼童私密影片，再依...

台中女性愛片網路瘋傳友人轉告「前男友發的」 他出庭辯：看不到臉

台中市一名女子在2024年間，被朋友告知，她與周姓前男友的性愛片，在網路平台X流傳，女子氣得提告，一審審理後，法官判3月...

捷警小隊長涉性侵女兒遭依348罪起訴 明將開庭今傳死訊

台北市警局捷警隊一名前小隊長遭控性侵女兒348次，士林地檢署依對未成年者性交、權勢性交等罪起訴，士林地院原訂明天上午9時...

台中軍人創「砲兵團」群組傳未成年偷拍片 還賣片給「創意私房」遭訴

台中市劉姓軍人在網路下載「KEVIN原創1-3集」性影像後，在2023年間傳給「創意私房」的管理員「老馬」上架販售，獲利...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。