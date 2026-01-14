查9年只記申誡…捷警隊惡狼性侵女兒還性騷女警 北市警揭內情

北市警局捷警隊鄭姓前小隊長遭控性侵女兒348次，也曾涉性騷女警。聯合報系資料照

北市警局捷警隊一名鄭姓前小隊長遭控性侵女兒348次，士林地院原今上午開庭審理，昨卻傳出該男被發現陳屍家中。不過，該警曾涉性騷女警，遭爆警局查9年僅記2次申誡；警局回應，經調查並懲處在案，加重記過2次。

警察局表示，捷警隊鄭姓員警2015年涉性騷擾案，該隊接獲鄭員涉性騷擾等情形，即展開調查並調整鄭員服務單位。但經北市議員2024年議會質詢該案調查未臻周延，警局獲悉後局長指示盡速調查，同年4月29日調查確認，鄭員有性騷擾事實，核予加重記過2次，另時任捷運警察隊隊長加重申誡2次、督察組長申誡1次處分。

警察局說，捷警隊分別於2024年5月7日、2025年1月7日召開性騷擾申訴委員會，決議「性騷擾成立」，並於同年1月15日調查結果通知主管機關台北市勞動局。

警察局強調，將持續要求各單位遇有性騷擾及性別平等工作法案件，應依法積極調查嚴處，以「毋枉毋縱」的立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，徹查到底，絕不寬縱，展現淨化團隊決心，以維警譽。

