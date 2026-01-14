幼兒園長之子毛畯珅性侵女童入獄首曝光 再因染指40童出庭

台北市培諾米達幼兒園園長之子、教保員毛畯珅性侵6女童被判28年8月定讞，又被查出性侵拍攝40名未滿7歲幼童私密影片，再依加重強制性交、加重強制猥褻、兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，台北地院判毛30年徒刑，併科罰金5億元。案經上訴，台灣高等法院今行準備程序，已入獄服刑的毛身形和步伐較先前輕盈；因涉及性侵，法院不公開審理。

面對記者提問「覺得自己有機會假釋嗎？」毛畯珅未回應。毛前一個案子判28年8月刑，本案毛再判刑，未來刑度確定，將與前案殘刑聲請定應執行刑；刑法有期徒刑上限30年，毛未來最多服刑30年。

檢警擴大追查毛的犯行，查出他於2022年10月至2023年7月在幼兒園等地對幼童強制性交、強制猥褻，犯罪時用手機拍下加害過程，可辨被害幼童有39人，起訴後又追加1幼童為被害人。

毛畯珅另涉嫌於2023年2月起，在街道、餐廳、商場、公園等公共場所伺機挑選未滿18歲兒童或少年，以手機、針孔攝影機偷拍被害人隱私。

檢方指控，毛畯珅2022年9月17日前某日，使用手機登入幼兒園監視器軟體，擅自下載園內幼童在教室更衣時影像，轉存至個人電子設備留檔；2023年2月起，繼續透過通訊軟體下載、接收不詳兒童或少年性影像照片及影片。檢方認為毛對幼童佯作親暱、暗施魔爪，拍攝大量性影像致童真折翼，屢屢在公共場所偷拍，視他人身體隱私如獵物，令人髮指。