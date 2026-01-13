捷警小隊長涉性侵女兒遭依348罪起訴 明將開庭今傳死訊

快訊

聯合報／ 記者李隆揆李奕昕／台北即時報導

北市警局捷警隊一名前小隊長遭控性侵女兒348次，士林地檢署依對未成年者性交、權勢性交等罪起訴，士林地院原訂明天上午9時30分首次開庭審理，今卻傳出該男被發現陳屍家中，檢警相驗後已發還遺體。

據悉，該男近期與前妻同住台北市，1月11日晚間前妻發現該男陳屍住處，立刻報警求助，救護人員到場時，該男明顯死亡未送醫，警方初查後排除外力介入跡象，現場也未發現遺書，檢警1月12日相驗後發還遺體。

全案源於，2024年間該男子女兒在友人陪同下向台北市警局婦幼警察隊報案，控訴長年遭父親酒後毛手毛腳並試圖性侵，檢警介入後，該女進一步指稱遭多次遭受性侵，直到就讀大學後才知道事態不對勁，在好友陪同下勇於報案。

事件曝光，警方先將該男調離主管職並報請停職處分，配合司法調查，士林地檢署清查後，2025年1月偵結依對未成年者性交、利用權勢或機會性交等348個罪嫌起訴，部分犯行建請法官依法加重其刑。

士林地院2025年3月5日首次開庭準備時，該男特別戴上黑框眼鏡掩人耳目，仍被媒體記者認出，步入法庭將眼鏡收起，該次法庭不公開，但在庭外仍被問及「有沒有猥褻女兒？」，他未做任何回應。

依士林地院規劃庭期，法院原訂明天上午9時30分針對該男所涉家庭暴力之妨害性自主等罪首次開庭審理，未料開庭前夕傳出該男死訊，依刑事訴訟法規定，全案將公訴不受理。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

