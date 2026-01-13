彰化鄉代涉性騷擾國中生 雙方和解撤告
彰化縣1名鄉民代表去年參加某國民中學學生祈福活動，遭控性騷擾學生，家長提告，檢方依違反性騷擾防治法提起公訴，事後鄉代與告訴人達成和解，告訴人撤回告訴。
這所國中去年帶學生到宮廟參加祈福活動，後來有網友在社群網站臉書（Facebook）指控1名鄉代於合照時涉性騷擾學生，2名學生家長得知後報案提告，警方移請台灣彰化地方檢察署偵辦。
彰檢經勘驗現場影片及相關證人等，去年10月偵結，對這名鄉代涉摸女學生臀部依法起訴，搭學生肩膀部分予不起訴處分。
根據台灣彰化地方法院判決書，這名鄉代當時邀多名學生合照，被告站在告訴人左側，趁告訴人不及反應時，接續以手觸摸腰臀，涉犯兒童及少年福利與權益保障法、性騷擾防治法等，被告行為屬告訴乃論罪，由於雙方達成和解，告訴人具狀撤回告訴，本件公訴不受理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言