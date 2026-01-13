彰化鄉代涉性騷擾國中生 雙方和解撤告

彰化縣1名鄉民代表去年參加某國民中學學生祈福活動，遭控性騷擾學生，家長提告，檢方依違反性騷擾防治法提起公訴，事後鄉代與告訴人達成和解，告訴人撤回告訴。

這所國中去年帶學生到宮廟參加祈福活動，後來有網友在社群網站臉書（Facebook）指控1名鄉代於合照時涉性騷擾學生，2名學生家長得知後報案提告，警方移請台灣彰化地方檢察署偵辦。

彰檢經勘驗現場影片及相關證人等，去年10月偵結，對這名鄉代涉摸女學生臀部依法起訴，搭學生肩膀部分予不起訴處分。

根據台灣彰化地方法院判決書，這名鄉代當時邀多名學生合照，被告站在告訴人左側，趁告訴人不及反應時，接續以手觸摸腰臀，涉犯兒童及少年福利與權益保障法、性騷擾防治法等，被告行為屬告訴乃論罪，由於雙方達成和解，告訴人具狀撤回告訴，本件公訴不受理。