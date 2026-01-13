聽新聞
台中軍人創「砲兵團」群組傳未成年偷拍片 還賣片給「創意私房」遭訴
台中市劉姓軍人在網路下載「KEVIN原創1-3集」性影像後，在2023年間傳給「創意私房」的管理員「老馬」上架販售，獲利3700元，同年8月間又從網路下載「〇〇女高廁拍」等未成年影像後，自組「199梯砲兵團」將影像上傳給群組內成員分享，台中地檢署今偵結，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴。
檢方調查，劉姓軍人（25歲）先在不詳時地，從手機通訊軟體Telegram的「素人頻道觀覽」群組，下載、持有檔案「KEVIN原創1-3集」的成年性影像，在2023年3月間，將該批性影像，傳給「創意私房網站」管理員「老馬」，由該管理員上架販售給不特定人，劉獲利3700元。
劉男又在2023年8月間，透過Telegram的「SCP」群組，下載檔案名稱為「〇〇女高廁拍張〇〇」、「〇〇家商」等未成年性影像，存在手機內，另在2024年6月間創立「199梯炮兵團」群組，將該批未成年性影像，上傳到群組內，此案在同年8月間搜索後查獲。
檢方認定，劉男落網後已坦認犯行，全案依違反兒少性剝削條例、刑法販售猥褻物品及意圖營利無故散布性影像等罪起訴，劉的犯意各別、行為互殊，建請分論併罰，全案聲請簡易判決處刑。
