台中軍人創「砲兵團」群組傳未成年偷拍片 還賣片給「創意私房」遭訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓軍人在網路下載「KEVIN原創1-3集」性影像後，在2023年間傳給「創意私房」的管理員「老馬」上架販售，獲利3700元，同年8月間又從網路下載「〇〇女高廁拍」等未成年影像後，自組「199梯砲兵團」將影像上傳給群組內成員分享，台中地檢署今偵結，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴。

檢方調查，劉姓軍人（25歲）先在不詳時地，從手機通訊軟體Telegram的「素人頻道觀覽」群組，下載、持有檔案「KEVIN原創1-3集」的成年性影像，在2023年3月間，將該批性影像，傳給「創意私房網站」管理員「老馬」，由該管理員上架販售給不特定人，劉獲利3700元。

劉男又在2023年8月間，透過Telegram的「SCP」群組，下載檔案名稱為「〇〇女高廁拍張〇〇」、「〇〇家商」等未成年性影像，存在手機內，另在2024年6月間創立「199梯炮兵團」群組，將該批未成年性影像，上傳到群組內，此案在同年8月間搜索後查獲。

檢方認定，劉男落網後已坦認犯行，全案依違反兒少性剝削條例、刑法販售猥褻物品及意圖營利無故散布性影像等罪起訴，劉的犯意各別、行為互殊，建請分論併罰，全案聲請簡易判決處刑。

台中市劉姓軍人涉持有成年、未成年性影像，上傳群組、販售牟利，台中地檢署偵結起訴。圖／本報資料照
下載 創意私房 未成年

相關新聞

台大醫院前婦產科名醫鄭文芳性侵3女 有反覆犯罪之虞延長羈押2個月

台大醫院前婦產科名醫鄭文芳涉嫌性侵被訴，法院審理期間棄保潛逃遭通緝，2025年10月自加拿大押解返台裁定羈押3月；鄭押期...

4婚男膠帶綁手毆打性侵女友...喊話「會娶她」求饒 最終判4年定讞

有過4段婚姻的周姓男子3年前整日從早到晚數度性侵女友，強迫女友替自己「打手槍」，恐嚇找人輪姦等，女友趁他深夜外出報警求救...

台中軍人創「砲兵團」群組傳未成年偷拍片 還賣片給「創意私房」遭訴

台中市劉姓軍人在網路下載「KEVIN原創1-3集」性影像後，在2023年間傳給「創意私房」的管理員「老馬」上架販售，獲利...

少女控補教男師性侵 這一動作法官判無罪

彰化縣一名國中少女控告補教老師多次猥褻性侵她，並提出旅館街口監視器畫面、帳單明細等佐證，但男師否認犯行，表示他到旅館入住...

台中工程師在工廠猥褻女同事 「借摸一下」逞欲賠20萬獲緩刑

台中市一名塑膠廠的工程師在前年間被女同事指控，涉在公司品管室、工作區洗手台、機台附近，向女同事說「借摸一下」、「看一下」...

台中女夜店遭灌醉 兩男帶到摩鐵輪流侵犯...一人賠45萬獲緩刑

台中市一名女子在前年底時前往西屯區一間夜店，期間遭兩名男子灌醉後，帶往汽車旅館，兩男輪流性侵女子，其中一人還拍照留念，女...

