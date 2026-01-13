台大醫院前婦產科名醫鄭文芳性侵3女 有反覆犯罪之虞延長羈押2個月

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台大醫院前婦產科名醫鄭文芳涉嫌性侵被訴，法院審理期間棄保潛逃遭通緝，2025年10月自加拿大押解返台裁定羈押3月；鄭押期將屆，台北地院本月6日開庭調查，認為鄭有繼續羈押必要，裁定自1月21日起延長羈押2月。

鄭文芳被控在2020年、2021年間分別對3名女子下藥，隨後性侵未遂及強制猥褻得逞，檢方2024年4月搜索鄭的住處，訊後諭令鄭以40萬元交保，2024年11月依以藥劑加重強制性交未遂、強制猥褻等罪嫌起訴他。

法院審理時，2025年3月25日傳喚鄭未到，6月13日對鄭發布通緝，沒收40萬元保證金，鄭潛逃加拿大7個月，10月中旬在當地遭逮捕，警方將鄭自加拿大押解返台歸案，2025年10月21日法院裁定鄭羈押禁見3月，由於鄭的押期將屆，法官開庭調查鄭有無延押必要。

鄭文芳本月6日在審理程序時向法官供稱，他目前已沒有工作、財力，另積欠銀行貸款，加上鄭曾經逃亡過，法官認為有事實足認鄭有逃亡之虞。

法院裁定書指出，依起訴書資料，鄭文芳否認犯以藥劑犯強制性交未遂、以藥劑犯強制猥褻罪，他2024年12月13日出境即未再入境，直到緝獲到案，可見鄭有逃亡之事。

裁定書說，鄭文芳都是在邀約被害人外出用餐過程中犯加重強制性交、猥褻罪，有反覆實行同一犯罪之虞，因此裁定延長羈押2月。

台大醫院前婦產科名醫鄭文芳。圖／聯合報系資料照片
