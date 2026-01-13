聽新聞
4婚男膠帶綁手毆打性侵女友...喊話「會娶她」求饒 最終判4年定讞
有過4段婚姻的周姓男子3年前整日從早到晚數度性侵女友，強迫女友替自己「打手槍」，恐嚇找人輪姦等，女友趁他深夜外出報警求救，一、二審依強制猥褻、強制罪判周8月得易科罰金之刑、強制性交罪判刑4年，最高法院駁回上訴，全案定讞。
周男總共有4段婚姻，他在性侵女友後，於2024年3月14日與第4任妻子結婚，但3個月後又再度離婚。
女友指控，兩人交往期間未同居，她每周五晚上會到新北市周家過夜，周曾傳簡訊說「我一直尊重妳讓妳，沒有採取強勢方式來得到妳」、「但我知道，妳一直不願意的話，有一天我會用強勢來得到」。
周2023年3月17日早上11點半強逼女友「打手槍」，下午到晚上又數度強迫女方從事她不願意的性行為，在女方抗拒時，周還恫嚇若不從，將找人輪姦她，甚至以膠帶綑綁她雙手、毆打對方，性侵得逞。深夜11點半，女友趁周外出時向海山分局報案，檢方依強制性交等罪起訴。
周在一審審理時認罪，法院認為周犯1個強制猥褻、2個強制性交、1個強制罪，應分論併罰。周則表示曾服用藥物和毒品，事後也向女方道歉，兩人有「結婚計畫」，希望能以刑法「情堪憫恕」條款減刑。
但法院認為周雖承諾「會負責娶她」，卻沒有具體計畫與賠償，且2024年3月14日與第4任妻子結婚（同年6月14日離婚），說詞不排除是為了減刑。
另外，在女友報案隔天，2023年3月18日法院核發民事緊急保護令，裁定周遠離被害人住居所至少100公尺，他還因違反保護令被判拘役50日，惡性不輕，一、二審依強制猥褻、強制罪判周8月得易科罰金之刑、強制性交罪判刑4年，最高法院駁回上訴而定讞。
