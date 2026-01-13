快訊

4婚男膠帶綁手毆打性侵女友...喊話「會娶她」求饒 最終判4年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

有過4段婚姻的周姓男子3年前整日從早到晚數度性侵女友，強迫女友替自己「打手槍」，恐嚇找人輪姦等，女友趁他深夜外出報警求救，一、二審依強制猥褻、強制罪判周8月得易科罰金之刑、強制性交罪判刑4年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

周男總共有4段婚姻，他在性侵女友後，於2024年3月14日與第4任妻子結婚，但3個月後又再度離婚。

女友指控，兩人交往期間未同居，她每周五晚上會到新北市周家過夜，周曾傳簡訊說「我一直尊重妳讓妳，沒有採取強勢方式來得到妳」、「但我知道，妳一直不願意的話，有一天我會用強勢來得到」。

周2023年3月17日早上11點半強逼女友「打手槍」，下午到晚上又數度強迫女方從事她不願意的性行為，在女方抗拒時，周還恫嚇若不從，將找人輪姦她，甚至以膠帶綑綁她雙手、毆打對方，性侵得逞。深夜11點半，女友趁周外出時向海山分局報案，檢方依強制性交等罪起訴。

周在一審審理時認罪，法院認為周犯1個強制猥褻、2個強制性交、1個強制罪，應分論併罰。周則表示曾服用藥物和毒品，事後也向女方道歉，兩人有「結婚計畫」，希望能以刑法「情堪憫恕」條款減刑。

但法院認為周雖承諾「會負責娶她」，卻沒有具體計畫與賠償，且2024年3月14日與第4任妻子結婚（同年6月14日離婚），說詞不排除是為了減刑。

另外，在女友報案隔天，2023年3月18日法院核發民事緊急保護令，裁定周遠離被害人住居所至少100公尺，他還因違反保護令被判拘役50日，惡性不輕，一、二審依強制猥褻、強制罪判周8月得易科罰金之刑、強制性交罪判刑4年，最高法院駁回上訴而定讞。

示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

女友 結婚 猥褻

相關新聞

台大醫院前婦產科名醫鄭文芳性侵3女 有反覆犯罪之虞延長羈押2個月

台大醫院前婦產科名醫鄭文芳涉嫌性侵被訴，法院審理期間棄保潛逃遭通緝，2025年10月自加拿大押解返台裁定羈押3月；鄭押期...

少女控補教男師性侵 這一動作法官判無罪

彰化縣一名國中少女控告補教老師多次猥褻性侵她，並提出旅館街口監視器畫面、帳單明細等佐證，但男師否認犯行，表示他到旅館入住...

台中工程師在工廠猥褻女同事 「借摸一下」逞欲賠20萬獲緩刑

台中市一名塑膠廠的工程師在前年間被女同事指控，涉在公司品管室、工作區洗手台、機台附近，向女同事說「借摸一下」、「看一下」...

台中女夜店遭灌醉 兩男帶到摩鐵輪流侵犯...一人賠45萬獲緩刑

台中市一名女子在前年底時前往西屯區一間夜店，期間遭兩名男子灌醉後，帶往汽車旅館，兩男輪流性侵女子，其中一人還拍照留念，女...

他追女同學密集傳訊 獲回應「可能…會愛上你」事後卻挨告跟騷

莊姓男子追求過去的女同學，2個多月密集傳訊「我要來詐寶貝愛上我、我目的疼妳愛妳」等，女方也回應「可能有一天會愛上你」，事...

