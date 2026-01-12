北捷中山站出口有偷拍狼 機警友報警逮人送辦

快訊

中央社／ 台北12日電

台北捷運中山站出口處昨天發生偷拍事件，31歲杜男涉持手機拍攝1名20多歲女子裙底風光，身旁友人發現報警，警方依妨害性隱私現行犯逮捕送辦，並持續確認其他被害人身分。

台北市警察局大同分局昨天下午4時45分獲報，中山捷運站1號出口發生偷拍案件，轄下建成派出所員警立即趕赴現場處理。

經調查了解，被害女子和友人在案發地步行時，其友人突然發現有名不詳男子持手機偷拍她裙底風光，立即制止並報警，附近巡邏的中山警分局員警也趕到場協助處理。

由於雙方爭執不休，警方先將雙方帶回派出所，隨後經調閱案發相關監視器內容，查知從事服務業的犯嫌杜男明顯有偷拍被害女子行為，另於其手機內還發現有數名女子偷拍影像，全案依妨害性隱私現行犯逮捕並移送士林地檢署偵辦。

偷拍 台北捷運 隱私

