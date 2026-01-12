少女控補教男師性侵 這一動作法官判無罪
彰化縣一名國中少女控告補教老師多次猥褻性侵她，並提出旅館街口監視器畫面、帳單明細等佐證，但男師否認犯行，表示他到旅館入住是為事先探勘環境，以便休假要和女友入住，但少女表示被性侵後和男師的相關對話都已刪光，彰化地方法院以罪證不足，判男師無罪。
判決書指出，15歲少女是前年在遊藝場認識男師，少女說當時她穿國中制服，男師找她聊天，說他是學長，後來也約她去視聽店看電影，在視聽店就亂摸她私密處，或以手指侵犯她；還曾約她到工作的補習班頂樓看貓，卻趁機親吻和侵犯她。
男師後來也有在補習班對少女一對一教學，少女說，前年6月間男師以要幫她按摩為由載她到旅館，就與她發生性行為。
不過男師否認犯行，辯稱只會接少女去遊藝場玩，兩人是普通朋友，只會摸她的頭，沒有摸其他地方。6月那次是載她去遊藝場後，在旅館附近讓少女下車，他自己去旅館探勘，是打算休假時跟女友來，所以當天就入住看一下環境，並非與少女入住發生性行為。
雖檢察官依妨害性自主罪將男師起訴，但法官認為雖少女有提供旅館帳單明細表、旅客登記卡，但顯示僅一人入住，且少女並未有其他明確證據能佐證二人發生性行為，少女說她把和男師的對話紀錄都刪光了，法官以罪證不足判男師無罪。
