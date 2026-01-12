台中工程師在工廠猥褻女同事 「借摸一下」逞欲賠20萬獲緩刑

台中市一名塑膠廠的工程師在前年間被女同事指控，涉在公司品管室、工作區洗手台、機台附近，向女同事說「借摸一下」、「看一下」等語，強摸同事的臀部、胸部、下體，女同事報警提告，一審判工程師1年4月徒刑，二審審理時，工程師認罪，賠償女同事20萬元，獲緩刑4年、公益捐20萬元，仍可上訴。

台中市一名塑膠廠的男工程師被女同事指控，在前年3月至4月間，在公司品管室後方廁所，向她表示「借摸一下」、「看一下」後，要求她將上衣、內衣脫下，她拒絕後，工程師仍撫摸她的臀部。

同年4、5月間，她在工作區洗手台，不顧她說「不要來煩我，我要顧機台，到時候做不好是我被罵」，但工程師仍徒手伸入她的上衣與內褲，撫摸她的胸部跟下體，後來工程師又以相同方式，在公司的機台區，將手伸進衣服內，撫摸她的胸部。

檢方依強制猥褻罪，認定有三次犯行，偵結起訴，台中地院審理時，工程師有承認撫摸女同事，但辯稱撫摸時都有詢問女同事意願，女同事有時點頭、有時說「好」，沒有違反女同事意願。

一審審理後，依照公司董事長、經理、課長等人的證詞，以及被害女子的證述，認定工程師有兩次強制猥褻犯行，分判8月、10月徒刑，應執行1年4月。