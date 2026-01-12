快訊

沒在充電也爆炸！行動電源靜置床邊突起火 型號曝光為台灣製

健身房女廁驚現不明小孔會員擔憂偷拍 業者出動警察迅速查出真相

頭份市區傳槍擊！槍手當街攔休旅車連開2槍 駕駛腿部中彈送醫

台中工程師在工廠猥褻女同事 「借摸一下」逞欲賠20萬獲緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名塑膠廠的工程師在前年間被女同事指控，涉在公司品管室、工作區洗手台、機台附近，向女同事說「借摸一下」、「看一下」等語，強摸同事的臀部、胸部、下體，女同事報警提告，一審判工程師1年4月徒刑，二審審理時，工程師認罪，賠償女同事20萬元，獲緩刑4年、公益捐20萬元，仍可上訴。

台中市一名塑膠廠的男工程師被女同事指控，在前年3月至4月間，在公司品管室後方廁所，向她表示「借摸一下」、「看一下」後，要求她將上衣、內衣脫下，她拒絕後，工程師仍撫摸她的臀部。

同年4、5月間，她在工作區洗手台，不顧她說「不要來煩我，我要顧機台，到時候做不好是我被罵」，但工程師仍徒手伸入她的上衣與內褲，撫摸她的胸部跟下體，後來工程師又以相同方式，在公司的機台區，將手伸進衣服內，撫摸她的胸部。

檢方依強制猥褻罪，認定有三次犯行，偵結起訴，台中地院審理時，工程師有承認撫摸女同事，但辯稱撫摸時都有詢問女同事意願，女同事有時點頭、有時說「好」，沒有違反女同事意願。

一審審理後，依照公司董事長、經理、課長等人的證詞，以及被害女子的證述，認定工程師有兩次強制猥褻犯行，分判8月、10月徒刑，應執行1年4月。

工程師不服上訴台中高分院，二審審理期間，工程師認罪，也與女同事達成和解，賠償20萬元，女同事同意對工程師從輕量刑、給予緩刑，二審判緩刑4年、緩刑期間付保護管束、公益捐20萬元，另接受性別法治教育20小時，仍可上訴。

台中市一名工程師涉在公司內猥褻女同事，上訴二審賠償20萬元獲緩刑。示意圖／本報資料照
台中市一名工程師涉在公司內猥褻女同事，上訴二審賠償20萬元獲緩刑。示意圖／本報資料照

台中市 猥褻 提告 廁所

延伸閱讀

台中女夜店遭灌醉 兩男帶到摩鐵輪流侵犯...一人賠45萬獲緩刑

大學教授強制猥褻女學生…上了法庭認罪 調解成立獲緩刑

他趁妻熟睡硬上偷拍...「被離婚」還挨告 認罪賠15萬換緩刑

超商店員嘿咻國小女童觸法 賠60萬獲緩刑但「不得再見面」

相關新聞

台中工程師在工廠猥褻女同事 「借摸一下」逞欲賠20萬獲緩刑

台中市一名塑膠廠的工程師在前年間被女同事指控，涉在公司品管室、工作區洗手台、機台附近，向女同事說「借摸一下」、「看一下」...

台中女夜店遭灌醉 兩男帶到摩鐵輪流侵犯...一人賠45萬獲緩刑

台中市一名女子在前年底時前往西屯區一間夜店，期間遭兩名男子灌醉後，帶往汽車旅館，兩男輪流性侵女子，其中一人還拍照留念，女...

他追女同學密集傳訊 獲回應「可能…會愛上你」事後卻挨告跟騷

莊姓男子追求過去的女同學，2個多月密集傳訊「我要來詐寶貝愛上我、我目的疼妳愛妳」等，女方也回應「可能有一天會愛上你」，事...

氣女友分手 攤商灑酒精燒機車

陳姓男子不滿沈姓女友分手，去年四月持瓶裝酒精至女友租屋處，在女友機車的置物箱內潑灑酒精後縱火，導致三輛機車起火，幸及時被...

男教授遭女學生糾纏 不敢進學校

警政署統計，去年一月至十月遭跟騷的被害人有一成二是男性，顯示受困擾的男性也不少。楊姓女研究生二○二三年遭指導教授終止師生...

遇恐怖情人 報警前訂安全計畫

警政署統計，家暴案件被害人七年來成長近一倍，以女性居多，甚至釀傷亡；曾有胡姓移工發現妻子婚外情，失控下拿水果刀狠殺對方。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。