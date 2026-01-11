快訊

台中女夜店遭灌醉 兩男帶到摩鐵輪流侵犯...一人賠45萬獲緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名女子在前年底時前往西屯區一間夜店，期間遭兩名男子灌醉後，帶往汽車旅館，兩男輪流性侵女子，其中一人還拍照留念，女子酒醒後質問二人，要求刪除相片，事後提告，台中地院審理時，一名男子坦認犯罪，賠償女子45萬元達成和解，獲判1年8月徒刑，緩刑2年，另名涉案人待審結。

檢警調查，一名女子在2024年10月間，在西屯區一間夜店內，透過女性友人介紹，認識兩名男子，女子在夜店包廂內，遭兩名男子灌醉後，帶往汽車旅館，因女子泥醉，二男趁機在汽車旅館房間內，脫下女子衣物後，輪流對女子性侵，其中一名男子還拍攝影像留念。

女子酒醒後質問二人，要求其等將手機內所拍攝性影像檔案刪除後，請兩男離開，女子向女性友人求助後就醫、提告，兩名涉案人在檢方調查時，都承認有與女子發生性關係、拍攝性影像的狀況。

台中地院審理時，其中一名涉案人與被害女子以45萬元達成和解，法官審酌，該名涉案男子始終坦認犯行，也與被害人達成和解，加上男子無前科，認定其已具悔意，加上乘機性交罪法定刑為3年以上10年以下，該名涉案人有情堪憫恕之處，經此偵審程序後，無再犯之虞，依法判刑1年8月、緩刑2年，緩刑期間負保護管束。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

台中市一名女子在2024年在夜店被兩名男子輪流性侵，一名涉案人以45萬元與被害人達成和解，一審獲緩刑。圖／本報系資料照
台中市一名女子在2024年在夜店被兩名男子輪流性侵，一名涉案人以45萬元與被害人達成和解，一審獲緩刑。圖／本報系資料照

夜店 汽車旅館 提告

