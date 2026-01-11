他追女同學密集傳訊 獲回應「可能…會愛上你」事後卻挨告跟騷

莊姓男子追求過去的女同學，2個多月密集傳訊「我要來詐寶貝愛上我、我目的疼妳愛妳」等，女方也回應「可能有一天會愛上你」，事後莊眼見追求不到，跟友人抱怨也在臉書貼文「會劈腿、接S、男友被關到處睡」等，女子提告莊違反跟騷法，台南高分院判莊無罪確定。

判決指出，莊姓男子對過去的女同學有好感，自2024年11月底至2025年1月底，在嘉義縣以LINE傳送「我要來詐寶貝愛上我、我要想去看寶貝照片壞壞洗澡、我目的疼妳愛妳」等訊息，後來卻在臉書貼文「會劈腿、接S、男友被關到處睡」等文字，遭女子報警提告。

女子指控莊跟蹤騷擾她，干擾她的日常生活；檢方偵訊時，女子證稱莊傳送訊息讓她看了很不舒服，已經講的很清楚當朋友就好，莊的臉書雖然沒有指名道姓，但影射到她，聊天時曾提到男友被抓進去，莊的臉書文字應是嘲笑她男朋友，覺得為何選那個男朋友，不是他。

莊承認有傳訊息，但矢口否認犯行，指出女同學的男友是詐欺犯，才稱女子是「詐寶貝」；LINE的訊息是聊天內容，因為兩人之前有發生性關係，但女子不把他當男朋友，只稱是好閨蜜，他是希望女子可以愛上他，臉書文字也沒有提到是誰，檢方仍將他依違反跟騷法提起公訴。

嘉義地院審理時，莊指出傳送訊息當時兩人屬於親密關係，對方並沒有表示不能追求她，也沒有對他傳訊息表達反感；他雖然有向女子2名友人傳訊「會劈腿、接S、男友被關到處被睡」等，但沒有公開，跟姊姊的對話紀錄發布於臉書限時動態，只有好友有瀏覽權限，而且沒有說是誰。

法院檢視兩人完整對話訊息內容，女方在莊姓男子傳訊後的回應包括「就說沒結果了、就陪伴不要再想其他的了、愛妳啦 我今天真的很難過 沒事又花這筆錢、謝謝你陪我 我明天會陪你的、不行啦抱抱好嗎、不知道耶可能有一天會愛上你喔」。

莊傳給女子友人與姊姊的訊息則提到「這7年來對她的疼愛講不完給她的錢也至少20-30萬嫌我窮，不跟我在一起，原來自己一直拜託人家接飯局，劈腿，接s、我也是睡的一個，這7年給我取外號叫變態，那為什麼總是跟另一半吵架就來找我」，「笑我只賺4萬、說我靠我媽」。

法院指出，不能因莊姓男子與女子交惡，反推莊傳送訊息違反女子意願，完整對話訊息可見女子不僅未提到因莊的聯絡行為感到困擾、恐懼，甚至也傳送曖昧訊息，未見心生畏怖，足以影響日常生活，難認莊有何跟蹤騷擾行為，其他行為亦難認構成違反跟騷法，判莊無罪。