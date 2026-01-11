快訊

遇恐怖情人 報警前訂安全計畫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

警政署統計，家暴案件被害人七年來成長近一倍，以女性居多，甚至釀傷亡；曾有胡姓移工發現妻子婚外情，失控下拿水果刀狠殺對方。另有男子家暴，女友聲請保護令，他持刀刺傷隨同保護的警察心臟。法界人士建議，遇到恐怖情人，在公權力介入前，應有「安全計畫」。

據統計，二○一七年家暴案件被害人為六萬八千多人，二○二四年成長至十二萬四千多人，其中女性被害人約占六成至七成間。

衛福部統計指出，親密關係（婚姻、離婚、同居）的家暴案件中，被害人是中國大陸、港澳及外籍人士的人數，約占百分之三至百分之四，表示不論國籍與地區，都可能成為恐怖情人案件的被害人。

台中地區近年有兩起恐怖情人案，甚至連警察都因此受傷。越南籍胡姓移工因發現小他九歲的妻子外遇泰國籍的同姓移工，胡持刀刺同的左腹、奪命。

彭姓男子前年底先到李姓女友住處破壞沙發等物，李女報警、聲請保護令，兩名警員陪李女返家時，胡在該處埋伏，拿三十公分的長刀襲警，其中一人被刺中心臟，縫了六針。兩案近日二審審結，分別判胡七年二月、彭七年三月徒刑。

台中高分檢前檢察官、律師林依成說，遇到恐怖情人要先做好「安全計畫」，報警求助、聲請保護令，仍需等待法律程序完成，在公權力介入前，先做好「物理隔離」，例如更換門鎖、改變作息、變更住居地等；其次為數位隔離，如關閉網路定位、更換手機門號等；第三為求救網路，如告知親友、設定手機求救快捷鍵、攜帶警報器等。

林依成說，提出分手或聲請保護令時，往往是恐怖情人情緒最激進的時刻，務必選在安全的地方，如公共場所或有親友陪同，切勿單獨赴約。

台中市婦幼隊表示，遇到恐怖情人有「三不政策」，包括不與對方單獨接觸、斷絕所有往來（不聯繫）、不激怒對方。

恐怖情人 保護令

