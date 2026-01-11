氣女友分手 攤商灑酒精燒機車

陳姓男子不滿沈姓女友提分手，去年四月持瓶裝酒精朝女友機車縱火，女友租屋處多輛機車燒毀。記者陳宏睿／翻攝

陳姓男子不滿沈姓女友分手，去年四月持瓶裝酒精至女友租屋處，在女友機車的置物箱內潑灑酒精後縱火，導致三輛機車起火，幸及時被發現，僅民宅機車停車場天花板燻黑。檢方認為該處有四十九間套房，一旦釀災恐造成傷亡，依家暴公共危險罪起訴，一審陳被判三年十月徒刑，台中高分院維持一審見解，駁回上訴。

陳是市場攤商，曾與沈姓女子交往。沈女去年三月間與陳分手，陳不甘心，同年四月拿著五百毫升的瓶裝酒精，前往女友租屋處一樓機車停車場，他打開女友未上鎖的機車坐墊置物箱、潑灑酒精，再以打火機點燃。

陳縱火後即離開，但過程都被該處的監視器拍下，住戶及時發現、滅火，只造成沈女等三人的機車起火、停車場天花板燻黑。陳案發八小時後遭警方拘提，扣得作案打火機，台中地檢署依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪起訴。

台中地院依家暴公共危險罪判陳三年十月徒刑，陳上訴台中高分院，主張他已與前女友達成調解，且一審依他過去有酒駕前科，視為累犯而加重其刑，但兩案的性質不同，一審以此加重量刑有違誤。

台中高分院認為陳有酒駕前科，被判刑四月，二○二三年易科罰金執行完畢，陳在五年內又再犯放火燒燬住宅未遂罪，顯見他對刑罰反應力薄弱，依犯罪情節加重其刑並無違誤。二審指一審已審酌此案有達成調解，陳上訴無理而駁回，但仍可上訴。