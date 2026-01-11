快訊

AI股狂熱何時退燒？策略師預測：今年底前投資泡沫就會終結

聽新聞
0:00 / 0:00

氣女友分手 攤商灑酒精燒機車

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

陳姓男子不滿沈姓女友提分手，去年四月持瓶裝酒精朝女友機車<a href='/search/tagging/2/縱火' rel='縱火' data-rel='/2/103725' class='tag'><strong>縱火</strong></a>，女友租屋處多輛機車燒毀。記者陳宏睿／翻攝
陳姓男子不滿沈姓女友提分手，去年四月持瓶裝酒精朝女友機車縱火，女友租屋處多輛機車燒毀。記者陳宏睿／翻攝

陳姓男子不滿沈姓女友分手，去年四月持瓶裝酒精至女友租屋處，在女友機車的置物箱內潑灑酒精後縱火，導致三輛機車起火，幸及時被發現，僅民宅機車停車場天花板燻黑。檢方認為該處有四十九間套房，一旦釀災恐造成傷亡，依家暴公共危險罪起訴，一審陳被判三年十月徒刑，台中高分院維持一審見解，駁回上訴。

陳是市場攤商，曾與沈姓女子交往。沈女去年三月間與陳分手，陳不甘心，同年四月拿著五百毫升的瓶裝酒精，前往女友租屋處一樓機車停車場，他打開女友未上鎖的機車坐墊置物箱、潑灑酒精，再以打火機點燃。

陳縱火後即離開，但過程都被該處的監視器拍下，住戶及時發現、滅火，只造成沈女等三人的機車起火、停車場天花板燻黑。陳案發八小時後遭警方拘提，扣得作案打火機，台中地檢署依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪起訴。

台中地院依家暴公共危險罪判陳三年十月徒刑，陳上訴台中高分院，主張他已與前女友達成調解，且一審依他過去有酒駕前科，視為累犯而加重其刑，但兩案的性質不同，一審以此加重量刑有違誤。

台中高分院認為陳有酒駕前科，被判刑四月，二○二三年易科罰金執行完畢，陳在五年內又再犯放火燒燬住宅未遂罪，顯見他對刑罰反應力薄弱，依犯罪情節加重其刑並無違誤。二審指一審已審酌此案有達成調解，陳上訴無理而駁回，但仍可上訴。

縱火 恐怖情人

延伸閱讀

不滿柯文哲巨額交保 他寄信嗆「放火燒法院」...北院7罪判1年徒刑

不滿女友遭前男友放話詆毀 相約談判反遭砍傷雙腿…動手4人遭訴

高雄24歲男多日未到工地上班 同事驚見他陳屍租屋處、小女友昏迷送醫

她爆女友把部隊寢室當砲房…辯稱陌路卸責 沒想到撥打手機卻響了

相關新聞

氣女友分手 攤商灑酒精燒機車

陳姓男子不滿沈姓女友分手，去年四月持瓶裝酒精至女友租屋處，在女友機車的置物箱內潑灑酒精後縱火，導致三輛機車起火，幸及時被...

未配科技設備 「保護令只是張紙」

前立委鄭運鵬助理、網紅韓璟日前控訴，疑遭一名台中警員傳私訊及送禮物騷擾至少半年，她報案後警方依跟蹤騷擾防制法受理並協助聲...

男教授遭女學生糾纏 不敢進學校

警政署統計，去年一月至十月遭跟騷的被害人有一成二是男性，顯示受困擾的男性也不少。楊姓女研究生二○二三年遭指導教授終止師生...

遇恐怖情人 報警前訂安全計畫

警政署統計，家暴案件被害人七年來成長近一倍，以女性居多，甚至釀傷亡；曾有胡姓移工發現妻子婚外情，失控下拿水果刀狠殺對方。...

狼師假藉贈禮為由親臉國小女學生 判刑3年8個月

屏東縣某國小一名代理老師以致贈吊飾為由，將一名女學生騙到儲藏室內強行親臉，事後女學生感到噁心告訴同學、老師，校方依法通報...

聽到女客哭訴曾遭父性侵…台中串燒店老闆竟起色心 強伸狼爪猥褻

台中市李姓男子在北區經營串燒店，3年前認識一名女客，因女客向他哭訴曾遭父親性侵一事，李男未心生憐憫，反而伸手進女客衣服內...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。