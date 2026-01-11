未配科技設備 「保護令只是張紙」

前立委鄭運鵬助理、網紅韓璟日前控訴，疑遭一名台中警員傳私訊及送禮物騷擾至少半年，她報案後警方依跟蹤騷擾防制法受理並協助聲請保護令。警政署統計，去年一月至十月，警方共受理二四六八件跟騷案件，較前年同期增加一四七件，女性仍然是最大宗的受害族群，占受害人數八成七。

司法院官員表示，遇到跟蹤騷擾，可報警請警察機關核發書面告誡予行為人，書面告誡後二年內，再為跟蹤騷擾，被害人得向法院聲請保護令，第三個選擇就是直接提告。

有些被害人擔心提告可能激怒對方，後果不堪設想，因此有不同選擇，核發書面告誡、保護令都是在提醒行為人別再犯。但有法官直言，保護令若沒搭配科技設備，「只是一張紙」。

去年一至十月，共有二一五四名女性被跟騷，占性別絕大多數。跟騷被害人年齡以廿一至四十歲為主，占六成一，而未滿五十歲的跟騷被害人，以遭受「通訊騷擾」居首，五十歲以上則以「盯梢尾隨」最多。

加害者多數為男性，共一九七八人，廿一歲到五十歲加害人占六成一。其中，加害者以卅一至五十歲為最大宗，占比超過四成，顯示跟騷犯罪，更常發生在具有完整行為能力與社會角色的成年人身上。

跟騷法二○二二年上路，台北市陳姓派出所所長表示，只要民眾提告警方幾乎就會受理，根據他的觀察，跟騷法確實有成效，通常行為人收到書面告誡後，只要沒有失去理智，就不會再有跟騷行為，但就怕遇到偏執的人。

一名法官指出，保護令多依跟蹤騷擾防制法第三條臚列的行為，裁定行為人不得有八款對特定人反覆或持續為違反其意願，且「與性或性別有關」的事，避免讓對方心生畏怖，例如盯梢、守候、尾隨對方，或接近對方的住居所、學校、工作場所、經常出入或活動之地。

但保護令不是科技設備監控，被騷擾的人完全不知會不會碰上行為人，若雙方都配戴科技設備，如靠近時能發出警訊，才可能阻止碰面，但目前沒有政府單位處理這個問題。

法官說，有無聲請保護令，也反映在刑度上，例如單純的跟蹤騷擾，被害人若直接提告，被告最重就是判一年徒刑，若違反保護令，最重則可處三年，因為違反保護令等同違反法院命令，妨害司法。被告如攜帶凶器、危險物品跟騷，刑度最高可判五年徒刑、併科五十萬罰金。