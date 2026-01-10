警侵入同事房間偷生理褲 遭判降2級改敘罰10萬

愛慕同單位女警的已婚洪姓員警趁女警執勤時，拿走對方鑰匙到女警租屋處偷走生理褲，被台中市政府移送懲戒。懲戒法院判決降2級改敘，併罰款新台幣10萬元，全案仍可上訴。

根據判決，洪姓員警民國111年在中市府警察局豐原分局某派出所任職，熟知女警勤務時間、行蹤及租屋處，趁女警在外執行巡邏勤務時，取走女警放在派出所的鑰匙，騎機車到女警租屋處，侵入女警房間，竊取衣櫃內生理褲後逃離現場，並將鑰匙放回原處。

洪姓員警之後又趁女警回南部老家，擅自進女警租屋房屋內，被房東撞見，隨即趕緊離開現場，經房東調閱監視器畫面，發現洪姓員警犯行，與女警對洪姓員警提起告訴。

台灣高等法院台中分院分別依侵入住宅竊盜罪、侵入住宅罪判處洪姓員警有期徒刑6月、拘役30天，都可易科罰金確定；中市府將洪姓員警移送懲戒。

洪姓員警坦承侵入住宅，但堅稱沒偷生理褲，對自己的行為深感悔恨，除不斷向被害人道歉、懇請原諒，並願賠償損害。

洪姓員警說，他無前科，認真從事警職，薪資要奉養年紀漸長的父親，及與配偶共同照養未成年子女，他是一時失慮、偶然犯罪而損害政府信譽，人格依然具可塑性，請法院從輕懲戒。

懲戒法院審酌洪姓員警身為警察，兩度侵入住宅並竊盜，破壞警政紀律，戕害人民對公務員的信賴，造成民眾及被害人恐慌，考量洪姓員警任職後表現尚屬良好，及犯後僅坦承侵入住宅行為、否認竊盜，判處降2級改敘，併罰款10萬元，全案仍可上訴。