快訊

川普稱丹麥500年前登陸不等於主權 格陵蘭五政黨齊聲拒當美國人

安潔莉娜裘莉驚傳身心崩潰 6子女輪流陪伴照顧「不敢放她獨處」

台88快速道路3車連環撞「爆走兄弟」衝鋒車遭大鋼牙夾擊 起火淪廢鐵

警侵入同事房間偷生理褲 遭判降2級改敘罰10萬

中央社／ 台北10日電

愛慕同單位女警的已婚洪姓員警趁女警執勤時，拿走對方鑰匙到女警租屋處偷走生理褲，被台中市政府移送懲戒。懲戒法院判決降2級改敘，併罰款新台幣10萬元，全案仍可上訴。

根據判決，洪姓員警民國111年在中市府警察局豐原分局某派出所任職，熟知女警勤務時間、行蹤及租屋處，趁女警在外執行巡邏勤務時，取走女警放在派出所的鑰匙，騎機車到女警租屋處，侵入女警房間，竊取衣櫃內生理褲後逃離現場，並將鑰匙放回原處。

洪姓員警之後又趁女警回南部老家，擅自進女警租屋房屋內，被房東撞見，隨即趕緊離開現場，經房東調閱監視器畫面，發現洪姓員警犯行，與女警對洪姓員警提起告訴。

台灣高等法院台中分院分別依侵入住宅竊盜罪、侵入住宅罪判處洪姓員警有期徒刑6月、拘役30天，都可易科罰金確定；中市府將洪姓員警移送懲戒。

洪姓員警坦承侵入住宅，但堅稱沒偷生理褲，對自己的行為深感悔恨，除不斷向被害人道歉、懇請原諒，並願賠償損害。

洪姓員警說，他無前科，認真從事警職，薪資要奉養年紀漸長的父親，及與配偶共同照養未成年子女，他是一時失慮、偶然犯罪而損害政府信譽，人格依然具可塑性，請法院從輕懲戒。

懲戒法院審酌洪姓員警身為警察，兩度侵入住宅並竊盜，破壞警政紀律，戕害人民對公務員的信賴，造成民眾及被害人恐慌，考量洪姓員警任職後表現尚屬良好，及犯後僅坦承侵入住宅行為、否認竊盜，判處降2級改敘，併罰款10萬元，全案仍可上訴。

女警 鑰匙 竊盜

延伸閱讀

宜蘭女警被爆上班值勤視訊、坐巡邏車未繫安全帶…警方懲處出爐

「一動也不動」合歡山女警站著結凍？警：不會真的被凍住

「好可憐的警察小姐姐」合歡山女警雪地站崗許久未動 畫面引網友心疼

嗆「開槍盧秀燕腦門」還號召掃射 台中脫序女警慘遭收押

相關新聞

狼師假藉贈禮為由親臉國小女學生 判刑3年8個月

屏東縣某國小一名代理老師以致贈吊飾為由，將一名女學生騙到儲藏室內強行親臉，事後女學生感到噁心告訴同學、老師，校方依法通報...

偷拍女性如廁入獄…私留證物涉貪 前書記官又判5年

士林地檢署前書記官林顥倫偷拍多名女性如廁，遭判刑三年六月定讞，入監服刑中；他另被查出涉侵占贓證物、拷貝刑案影像等，士林地...

聽到女客哭訴曾遭父性侵…台中串燒店老闆竟起色心 強伸狼爪猥褻

台中市李姓男子在北區經營串燒店，3年前認識一名女客，因女客向他哭訴曾遭父親性侵一事，李男未心生憐憫，反而伸手進女客衣服內...

男大生公車裝睡猥褻女學生 她冷靜蒐證犯行報警下場曝

就讀嘉義某大學李姓男大學生，去年9月18日晚間搭乘通勤公車，對同校外籍女學生伸狼爪，佯裝熟睡持續猥褻長達27分鐘。被害女...

男2度性侵外甥女辯給錢獲同意 測謊打臉判4年6月賠100萬

1名男子3年前在新北市其住處2度性侵外甥女得逞，出庭辯稱「會給錢」獲同意才發生性行為，接受測謊呈不實反應，新北地院前年依...

大學教授強制猥褻女學生…上了法庭認罪 調解成立獲緩刑

林姓大學教授前年10月間以協助研討會活動拍攝為由，與女學生入住台南某旅館，並以按摩為由違反其意願，以嘴、舌親吻，還觸摸胸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。