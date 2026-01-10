快訊

男大生公車裝睡猥褻女學生 她冷靜蒐證犯行報警下場曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

就讀嘉義某大學李姓男大學生，去年9月18日晚間搭乘通勤公車，對同校外籍女學生伸狼爪，佯裝熟睡持續猥褻長達27分鐘。被害女學生在極度恐懼下仍保持冷靜，暗中蒐證報警，警方迅速破案，嘉義法院審理後日前依強制猥褻罪，判處李姓男大學生徒刑9月，全案可上訴。

判決說，2025年9月18日晚間，李姓男大學在校內公車亭尾隨外籍女學生上車，刻意選坐其身旁。公車行駛途中，李男假裝入睡，先以手觸碰女學生大腿，遭對方推阻後仍未罷手，反而變本加厲，將手伸入裙內，甚至直接探入內褲撫摸私密部位。

女學生身陷恐懼，強迫鎮定，暗中以手機拍下李男外貌，並錄影蒐證，同時傳訊向友人求助。猥褻行為自晚間6時51分持續至7時18分，長達27分鐘，直到女學生向其他乘客示意求助，李男才停止行徑。女學生隨後更換座位，在嘉市噴水圓環站下車報警。

警方調閱公車監視器畫面，比對被害人提供影像證據，鎖定李男到案。檢方偵辦，李男僅坦承部分行為，否認直接觸碰被害人下體，但法院綜合被害人證詞、錄影畫面及相關事證，認定犯行明確。法官痛斥，李男在公車對素不相識外籍女學生強制猥褻，行為時間長，嚴重侵害他人性自主權，對被害人造成難以抹滅身心創傷，迄今未與被害人和解，未取得諒解。

法官審酌被告審理時坦承犯行、態度尚可，表達調解意願，但犯罪情節重大，難認有情堪憫恕之處，駁回李男依刑法減刑的請求，考量李男素行及曾涉無故攝錄他人性影像未遂前科，判處徒刑9月，以儆效尤。

男大學生公車裝睡猥褻女學生，嘉義法院依強制猥褻罪，判處李姓男大學生徒刑9月，全案可上訴。圖／本報資料照片　

