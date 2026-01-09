大學教授強制猥褻女學生…上了法庭認罪 調解成立獲緩刑

台南地院審酌，林男為逞一己之私慾，利用女學生對其信任關係，違反其自主意願而對其猥褻行為，並念及他於審理中已知坦承犯行認錯，認他犯強制猥褻罪處9月，緩刑3年。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

林姓大學教授前年10月間以協助研討會活動拍攝為由，與女學生入住台南某旅館，並以按摩為由違反其意願，以嘴、舌親吻，還觸摸胸部及下體，經女學生將他推開後才停止。林事後坦白認錯，與女學生達成調解，台南地院認他犯強制猥褻罪處9月，緩刑3年。

林男坦承有觸摸女學生胸部，將手伸入內褲觸摸其鼠蹊部，以嘴、舌親吻，隨即向女學生下跪道歉。案發後，他以LINE傳送「除非，你想毀了我和一個家庭」等文字，甚至要求女學生於調查程序中陳述他是不小心碰到嘴、沒有覺得心裡不舒服等不實內容。

他於偵查中辯稱，女方如果不同意，她可以說，女方起身主動來抱他，他沒有要求女方配合他的說詞。

檢方認為，林男曾多次接受性別平等教育課程，對於兩性之間的分際、何等行為可能觸法等情，應較一般民眾更能清楚掌握，他竟為滿足自身色慾，藉按摩為由，達猥褻目的，足認他所辯洵屬卸責之詞。

直至上了法庭後，他才認罪，表示一時衝動而犯下本案，對此深表悔悟。同時，他與女學生達成調解而獲女方不再追究，並按調解內容履行賠償。

台南地院審酌，林男為逞一己之私慾，利用女學生對其信任關係，違反其自主意願而對其猥褻行為，戕害女學生而使其承受性自主權及身體自主權遭受侵犯苦痛，並念及林男於偵查中雖為否認，然於審理中已知坦承犯行認錯，未無端耗費司法資源，犯後態度尚非惡劣等一切情狀。