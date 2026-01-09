夫深夜赴鄉間道路蒐證…揪妻子與鄰居車震挨告無罪 判決理由曝

嘉義1名男子懷疑妻子與鄰居男子有染，去年某日深夜跟隨妻子至偏僻鄉間道路，目擊妻子與男鄰居車內「車震」，持手機錄下2人衣衫不整的影像，結果反被鄰居控告妨害秘密罪。嘉義地方法院審理後判決認定，男子是為維護配偶權、採取平和方式蒐證，判決無罪，但仍可上訴。

男鄰居主張案發時他在車內的行為屬非公開活動，男子手持手機並用手電筒照射，拍攝其生殖器，構成竊錄。男子辯稱，拍攝過程是在男鄰居知情下進行，錄影時間僅1至2分鐘，確認妻子出軌後即停止。

法官勘驗影片後指出，事件發生深夜11點多，地點偏僻，少有建物且無路燈照明，車內活動原本為確保隱密性而不易被外界窺探。男子錄影時曾說「不信抓你們抓不到」，顯示男鄰居雖知情但未同意錄影。

法官認為，妨害秘密罪立法目的保障人民通訊與隱私權，法律規定必須「無故」竊錄才構成犯罪。此案，男子為蒐集配偶權受侵證據而錄影，具正當理由，錄製時間短、手段平和，並非無故錄影，因此判決無罪，錄影紀錄不沒收。