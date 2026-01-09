被抄了！嘉義KTV脫衣陪酒性交易 24名泰籍女遭查獲

嘉義縣有跨國非法仲介集團，長期勾結泰國經紀人，透過通訊軟體招攬泰國籍女子來台，安排以觀光名義入境後，集中藏匿於音樂會館及KTV酒店脫衣陪酒，移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊近日接獲舉報，查獲24名泰籍女子、19名非法仲介集團成員移送法辦。

調查指出，集團成員分工負責管理、指派與接送，將女子載往特定音樂會館及KTV酒店非法坐檯陪酒，場所謹慎只接待熟客，以降低查緝風險。女子多無固定底薪，須靠脫衣、供客人觸摸等猥褻方式收取小費，或是被帶出場性交易，集團再從中抽成牟利。

專案小組在蒐證時發現，會館相當小心，接到熟客的電話後，會先探頭查看四周才敢開啟大門，連日觀察掌握開門時機及仲介集團運作方式後，聯合友軍單位出動35名執法人員共同查緝，透過偽裝埋伏，伺機發動突襲，成功查獲外籍女子非法坐檯陪酒等不法情事。