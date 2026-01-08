中國附醫男醫師遭控「擁抱」等性騷3女病患 本尊喊冤：絕對沒有

台中驚傳中國醫藥大學附設醫院一名身心科男醫師遭3名女病患投訴，在門診及居家治療時疑似性騷擾，包括擁抱等不當身體接觸。衛生局證實，已啟動調查，並將移付醫師懲戒委員會審議，若該名男醫有利用醫師職務對病人性騷擾屬實，最重可廢止醫師證書；男醫師則否認性騷擾，強調絕對沒有，「真的不是那樣子發生的！」並配合調查。

中國醫藥大學附設醫院說明，獲報後已立即啟動調查並對該醫師全面停權停診、停止相關服務，並配合主管機關調查。

去年底傳出該名男醫師在門診及居家治療時，有對患者包括擁抱等身體接觸，遭三名女病患以「性騷擾」向台中市政府檢舉，市府即啟動調查，醫院獲報後，也展開調查，並全面對該醫師停權、停診，以及停止相關醫療服務。

據了解，該名男醫師已婚，問診親切，受病患好評，長期致力於社區精神醫學，協助就醫、居家治療等，在社區相當活躍；許多患者去年底突然接到簡訊通知該名男醫師暫停所有門診，感到驚訝，有的到處找他在其他院所的門診，但也全部停診；很多網友也是稱讚該男醫是「好醫師」，網友對於男醫涉性騷停診，也是哀鴻一片，並表明力挺男醫。