高雄7旬翁襲胸鄰居老婦辯「幫忙檢查乳癌」！兒看遠端監視器怒報警

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄74歲洪姓老翁對鄰居老婦懷有色心，去年7月下午趁老婦獨處時，竟跑去老婦家中要對方當他女朋友，還伸出狼爪性騷老婦，老婦的兒子透過遠端監視器目睹母親受辱，氣得報警處理，高雄地院法官依強制猥褻罪判刑1年。

判決指出，去年7月9日下午2點多，洪姓老翁沒事跑到鄰居老婦家中，多次問老婦「你要讓我交（女友）嗎？」見老婦不甩他，隨即伸出狼爪在老婦身上遊移，還大膽襲胸老婦人。

老婦反抗推開洪男，洪仍不死心，竟脫下褲子露鳥，再拉著老婦的手摸鳥，老婦抵死不從，洪男才放棄，整個過程正好被老婦的兒子透過眼端監視器目擊，兒子不滿洪男欺負失智母親，氣得報警提告，洪男被檢方依強制猥褻等罪嫌提起公訴。

高雄地方法院審理時，洪翁否認猥褻老婦，辯稱是在幫忙「檢查乳癌」，還說自己年事已高，不可能做出這種事。

但法官根據監視器畫面，確認洪男當時確實涉嫌猥褻婦人，洪男眼見證據確鑿，才改口坦承犯行，願意賠錢換取和解，但老婦拒絕和解，法官依強制猥褻罪判洪翁徒刑1年，可上訴。

高雄地院。圖／本報資料照
高雄地院。圖／本報資料照

