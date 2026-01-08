海軍前上校艦長「開房間」性侵女軍官 判刑4年6月確定
海軍前上校呂姓艦長與部屬到KTV唱歌，帶酒醉女軍官進飯店，強行脫衣並試圖性侵，因她的手機和房內電話作響呂才罷手；最高法院審理，認呂犯後矢口否認犯行，未見悔意，依強制性交未遂罪判呂有期徒刑4年6月確定。
呂犯案後海軍前司令黃曙光震怒，直接派員到艦上解除呂的艦長職務、汰除，並將呂移送司法機關偵處。
2019年5月23日，呂在基隆市信義區KTV唱歌及飲酒，結束後欲返回軍艦，途中他以酒醉想休息為由，帶同被害女軍官進入基隆市中正區的飯店房內，呂將自身衣褲全部褪除，被害人見狀驚覺異常，跑進房間廁所內並將門鎖反鎖。
輔導長因不見呂、被害人返艦，以LINE致電被害人詢問2人行蹤，被害人向輔導長求救並告知所在位置，15分鐘後，輔導長抵達案發地點房門口，以LINE電話致電被害人，請被害人自行衝出房間，被害人於是打開廁所門往外衝。
不料，呂見狀強行將被害人外褲、內褲脫除，再將她的上衣及運動內衣褪至肩膀，親吻她的嘴巴、胸部、陰部試圖性侵，過程中，被害人不斷反抗，因輔導長用飯店櫃檯撥打房內電話至房間，呂才作罷。
基隆地院審理時，呂不否認與女軍官一同去飯店，否認強制性交未遂，呂辯稱，他不記得當天為何前往飯店，因喝了不少酒等，法官認為，女軍官證述有據，也無誣告構陷動機，採女方說法，依強制性交未遂罪判呂有期徒刑4年6月。
呂上訴二審，台灣高等法院認為，一審認事用法無違誤，駁回上訴案；呂上訴最高法院，合議庭也駁回上訴案，呂判刑確定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言