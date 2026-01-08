海軍前上校艦長「開房間」性侵女軍官 判刑4年6月確定

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

海軍前上校呂姓艦長與部屬到KTV唱歌，帶酒醉女軍官進飯店，強行脫衣並試圖性侵，因她的手機和房內電話作響呂才罷手；最高法院審理，認呂犯後矢口否認犯行，未見悔意，依強制性交未遂罪判呂有期徒刑4年6月確定。

呂犯案後海軍前司令黃曙光震怒，直接派員到艦上解除呂的艦長職務、汰除，並將呂移送司法機關偵處。

2019年5月23日，呂在基隆市信義區KTV唱歌及飲酒，結束後欲返回軍艦，途中他以酒醉想休息為由，帶同被害女軍官進入基隆市中正區的飯店房內，呂將自身衣褲全部褪除，被害人見狀驚覺異常，跑進房間廁所內並將門鎖反鎖。

輔導長因不見呂、被害人返艦，以LINE致電被害人詢問2人行蹤，被害人向輔導長求救並告知所在位置，15分鐘後，輔導長抵達案發地點房門口，以LINE電話致電被害人，請被害人自行衝出房間，被害人於是打開廁所門往外衝。

不料，呂見狀強行將被害人外褲、內褲脫除，再將她的上衣及運動內衣褪至肩膀，親吻她的嘴巴、胸部、陰部試圖性侵，過程中，被害人不斷反抗，因輔導長用飯店櫃檯撥打房內電話至房間，呂才作罷。

基隆地院審理時，呂不否認與女軍官一同去飯店，否認強制性交未遂，呂辯稱，他不記得當天為何前往飯店，因喝了不少酒等，法官認為，女軍官證述有據，也無誣告構陷動機，採女方說法，依強制性交未遂罪判呂有期徒刑4年6月。

呂上訴二審，台灣高等法院認為，一審認事用法無違誤，駁回上訴案；呂上訴最高法院，合議庭也駁回上訴案，呂判刑確定。

海軍前上校呂姓艦長與部屬到KTV唱歌，帶酒醉女軍官進飯店，強行脫衣並試圖性侵。(本報資料照片)
被害人 飯店 房間

