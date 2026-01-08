嘉義夫怒拍「小王與妻車內苟且」反被告！法官1原因判無罪

嘉義一名男子懷疑妻子與鄰居外遇，深夜持手機、手電筒拍攝2人在車內活動及私密處，反遭對方提告涉犯妨害秘密罪嫌，遭檢察官起訴。法官審理後認為，雖然男子行為屬於「竊錄」非公開活動，但其目的是為了維護配偶權且蒐證手段尚屬平和，裁定無罪。可以上訴。

判決書表示，男子因懷疑妻子與鄰居過從甚密，於2023年1月23日深夜尾隨至嘉義縣民雄鄉路旁，持手機及手電筒拍攝2人在車內的活動及男方私密處，鄰居發現後立即報警，認為男子涉犯刑法無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪嫌，遭檢察官起訴。

法官審理，男子在案發當時偶遇2人，因涉及侵害配偶權的蒐證，其動機正當。判決書指出，案發地點偏僻且無燈光，車內的活動具隱密性期待，屬於非公開活動；然而，男子錄影時間僅約1至2分鐘，確認出軌情事後即停止，並非長時間全面監控。