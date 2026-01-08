快訊

他趁妻熟睡硬上偷拍...「被離婚」還挨告 認罪賠15萬換緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

蔡姓男子3年前與妻子感情不睦、鬧離婚，仍趁她熟睡而不知抗拒硬上還偷拍，妻子事後在蔡手機內發現該性愛影片提離婚訴訟，蔡也因違反性自主而被訴，2人離了婚，一審認蔡乘機性交罪判刑3年4月，他上訴後認罪且以15萬元調解，二審改判1年10月，緩刑3年。

檢方起訴，蔡於2022年12月間，見妻子在台南住處房間內熟睡而不知抗拒之際乘機性交。事後妻子發現丈夫手機有兩人性愛影片，並對丈夫提出民事離婚訴訟，經家事庭函送台南地檢署檢察官告發而查獲。2人也於2024年5月間離婚。

一審時，蔡坦承當時與前妻發生性關係，然而，他否認乘機性交犯行，他辯稱，那是前妻要求的，是前妻喝酒完之後要求跟他性行為。

前妻表示，之前前夫會趁她睡眠或意識不清而為性行為部分，當時他們感情算好，她覺得沒有關係，沒有違反她意願；但這2段影片部分，當時他們已經感情不好、鬧離婚，她不想跟對方發生性行為，他卻還這樣做，已違反其性自主意願。因此，一審蔡被判3年4月。

蔡不服上訴二審，上訴後已坦承犯行，且與前妻以15萬元達成調解，並履行完畢，前妻的委任律師也表示當事人願意原諒被告、同意法院從輕量刑。

二審審酌，蔡一時失慮，致罹刑典，並已坦承犯行，尚有悔意，且已與前妻達成調解，並履行完畢，而獲得其諒解，同意法院給予從輕量刑及緩刑機會，因而改判1年10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並禁止對前妻為家庭暴力行為，且應接受法治教育2場次。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

台南高分院審酌，蔡男一時失慮，致罹刑典，並已坦承犯行，尚有悔意，且已與前妻達成調解，而獲得其諒解，改判1年10月，緩刑3年。圖／本報資料照
台南高分院審酌，蔡男一時失慮，致罹刑典，並已坦承犯行，尚有悔意，且已與前妻達成調解，而獲得其諒解，改判1年10月，緩刑3年。圖／本報資料照

前妻 離婚 妻子 偷拍 性侵

