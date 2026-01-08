快訊

MLB／被海盜DFA的鄭宗哲轉戰光芒！仍在40人名單中

冷空氣持續南侵！今晚到明晨再探低溫 下周後半有熱帶擾動發展

台股早盤跌逾百點 台積電下跌15元開出

超商店員嘿咻國小女童觸法 賠60萬獲緩刑但「不得再見面」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

王姓超商年輕店員與國小高年級女童成為男女朋友，並發生性關係觸法。王男賠償女方60萬元達成調解，法官輕判1年8月，緩刑5年。緩刑期內不得與女童有任何接觸與聯絡，違反命令得撤銷緩刑宣告。全案可上訴。

判決指出，王男與讀國小高年級的被害女童成為男女朋友，帶女童到住處房間後，徵得女童同意發生性行為。老師知情後告知女童的媽媽，家人報警處理。

警方通知王男到案說明，製作筆錄後，將全案函送基隆地檢署偵辦。警方詢問和檢察官偵訊時，王男都坦承，知道女童尚未滿12歲，並與她發生性行為，檢方認定犯嫌，依涉犯妨害性自主罪起訴王男。

基隆地方法院法官審理時，王男與被害女童及她的媽媽達成調解，王男應給付對方60萬元，共分60期，以每月為1期各付1萬元。

法官指出，王男明知女童仍讀小學，年紀甚輕，身心發展尚未成熟，為滿足自己性慾，竟與她發生性行為，確有不該。念及坦承犯行，並與被害人成立調解，兼衡犯罪手段與情節非重，宣告法定最低刑度猶嫌過重，因此依刑法第59條規定減輕其刑，判刑1年8月。

刑法第227條第1項規定，對於未滿14歲之男女為性交者，處3年以上10年以下有期徒刑。

法官說，王男未曾因故意犯罪受有期徒刑以上前科，一時失慮觸法，經偵審程序及判刑，足資警惕而無再犯之虞。王男年紀尚輕，雙方並已調解，女方願意給被告自新、緩刑機會，諭知緩刑5年，以勵自新。

緩刑期內王男付保護管束，法官並依兒童及少年福利與權益保障法規定，命王男不得與女童有任何接觸與聯絡，倘違反命令，得撤銷緩刑宣告。

王姓男子與國小高年級女童發生性關係觸法，王男賠償女方60萬元達成調解，基隆地方法院法官輕判1年8月，緩刑5年。全案可上訴。聯合報系資料照
王姓男子與國小高年級女童發生性關係觸法，王男賠償女方60萬元達成調解，基隆地方法院法官輕判1年8月，緩刑5年。全案可上訴。聯合報系資料照

女童 法官 性行為

延伸閱讀

租套房藏匿傅崐萁管家 律師張睿文遭移送懲戒

將工程剩餘大理石賤賣侵吞 陸軍八軍團上士為2小孩求法官給機會

等看診不耐煩威脅「八蕊去」 草屯男恐嚇門診助理員下場曝光

見女護理師在隔床注射藥物...他伸手偷摸臀部 認罪賠10萬元獲緩刑

相關新聞

偷拍女性如廁入獄…私留證物涉貪 前書記官又判5年

士林地檢署前書記官林顥倫偷拍多名女性如廁，遭判刑三年六月定讞，入監服刑中；他另被查出涉侵占贓證物、拷貝刑案影像等，士林地...

超商店員嘿咻國小女童觸法 賠60萬獲緩刑但「不得再見面」

王姓超商年輕店員與國小高年級女童成為男女朋友，並發生性關係觸法。王男賠償女方60萬元達成調解，法官輕判1年8月，緩刑5年...

「攝狼」書記官另涉侵占贓證物 貪汙判5年、褫奪公權4年

士林地檢署前書記官林顥倫偷拍多名女性如廁遭判刑3年6月，入監服刑中，他另涉侵占贓證物、拷貝刑案私密影像，士林地院今審結，...

高雄心衛中心性侵案 陳其邁：嚴加檢討漏洞

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠涉誘騙關懷少女性侵得逞，全案起訴才曝光，民代怒批市府「蓋牌」，市長陳其邁昨回應，「市...

台南男大生跟蹤心儀女同學返家...身體碰觸性騷擾 追不到嗆「性侵你」

台南市何姓男大生想追求女同學，竟跟蹤對方回到住家大樓地下室，還趁機用自己身體上半身正面碰觸女生身體上半身性騷擾，在學校遇...

要入獄！體操「魟魚老師」猥褻男童還拍攝下體照 最終判關12年定讞

外號「魟魚老師」的營隊老師林觀復在寒暑假營隊期間猥褻多名孩童，甚至在指導體操劈腿時，拍攝男童臀部，一、二審依加重強制猥褻...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。