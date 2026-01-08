超商店員嘿咻國小女童觸法 賠60萬獲緩刑但「不得再見面」

王姓超商年輕店員與國小高年級女童成為男女朋友，並發生性關係觸法。王男賠償女方60萬元達成調解，法官輕判1年8月，緩刑5年。緩刑期內不得與女童有任何接觸與聯絡，違反命令得撤銷緩刑宣告。全案可上訴。

判決指出，王男與讀國小高年級的被害女童成為男女朋友，帶女童到住處房間後，徵得女童同意發生性行為。老師知情後告知女童的媽媽，家人報警處理。

警方通知王男到案說明，製作筆錄後，將全案函送基隆地檢署偵辦。警方詢問和檢察官偵訊時，王男都坦承，知道女童尚未滿12歲，並與她發生性行為，檢方認定犯嫌，依涉犯妨害性自主罪起訴王男。

基隆地方法院法官審理時，王男與被害女童及她的媽媽達成調解，王男應給付對方60萬元，共分60期，以每月為1期各付1萬元。

法官指出，王男明知女童仍讀小學，年紀甚輕，身心發展尚未成熟，為滿足自己性慾，竟與她發生性行為，確有不該。念及坦承犯行，並與被害人成立調解，兼衡犯罪手段與情節非重，宣告法定最低刑度猶嫌過重，因此依刑法第59條規定減輕其刑，判刑1年8月。

刑法第227條第1項規定，對於未滿14歲之男女為性交者，處3年以上10年以下有期徒刑。

法官說，王男未曾因故意犯罪受有期徒刑以上前科，一時失慮觸法，經偵審程序及判刑，足資警惕而無再犯之虞。王男年紀尚輕，雙方並已調解，女方願意給被告自新、緩刑機會，諭知緩刑5年，以勵自新。