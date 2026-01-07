快訊

「攝狼」書記官另涉侵占贓證物 貪汙判5年、褫奪公權4年

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

士林地檢署前書記官林顥倫偷拍多名女性如廁遭判刑3年6月，入監服刑中，他另涉侵占贓證物、拷貝刑案私密影像，士林地院今審結，依貪汙罪嫌判刑5年、褫奪公權4年，可上訴。

起訴指出，林2013年1月1日調任士林地檢署書記官，2021年3月13日至2023年3月10日間，擔任贓物庫書記官，負責收受、管理、拍賣、發還、銷毀贓證物，期間卻取走應沒收銷毀的隨身碟、筆電、手機、記憶卡、針孔攝影機等，另使用公務電腦，將扣案刑案影像複製到自己的隨身碟中。

士林地檢署偵結依貪汙治罪條例「公務員侵占公有財物罪」、「公務員利用職務上機會無故取得公務電腦或其相關設備電磁紀錄罪」起訴林男。

案件審理時，林男表示自己生病了，透過服藥已改善，已沒有那些意念，入監服刑後很認真反省，希望法院讓他早點回家。林的辯護律師說，扣案物非公物，妨害電腦使用相關法條立法目的在於保護資安，林所為實際上無資安危害；林有窺視症，是因為自身有不能自制的衝動，並無貪汙、侵占犯意，且偵審時自白犯罪、欲繳回犯罪所得、不法價值不到5萬元，請法院審酌給予減刑機會。

檢方則認定，相關扣案物經檢方處分銷毀，本身已屬公益範圍，民眾也期待妨害秘密案影像不再流出；林所持有的硬碟等物，是非自願情況下遭查扣，此案不適用減刑，且貪汙對民眾來說是「國家級的背叛」，不該只衡量不法價金多寡，而是要考慮對信任的破壞；檢方知道林可能有自己的「課題」要面對，但課題每個人都有，林認罪後要面對應該承擔的「債」，債結清後才是更生的開始。

士林地院今審結，依公務員侵占公有財物罪對林男判刑4年、褫奪公權4年，依3次無故取得公務電腦或相關設備電磁紀錄罪對林男判刑8月，合併應執行徒刑5年，理由待確認。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影

侵占 貪汙 書記官

