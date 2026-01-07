聽新聞
高雄心衛中心性侵案 陳其邁：嚴加檢討漏洞

聯合報／ 記者宋原彰石秀華張議晨／高雄報導

<a href='/search/tagging/2/陳其邁' rel='陳其邁' data-rel='/2/114801' class='tag'><strong>陳其邁</strong></a>表示，何員行為是嚴重違反專業倫理，也打擊社會對社安網的信賴，非常不應該，市府會痛定思痛、嚴加檢討、補足漏洞。記者宋原彰／攝影
高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠涉誘騙關懷少女性侵得逞，全案起訴才曝光，民代怒批市府「蓋牌」，市長陳其邁昨回應，「市府會痛定思痛、嚴加檢討、補足漏洞」。學者憂心說，何的行為恐重創關懷個案對社工的信任。

何建忠案去年9月底偵結，移審後法院裁定續押3個月，直到元旦以20萬元交保。他4年前接受廣播專訪談高市衛生局建構社區安全網重要性，提及自己教導個案「做錯事情的人應該要知道這行為會對別人產生何種傷害，必須去認錯道歉」；對比他如今犯行格外諷刺。

陳其邁昨受訪，指衛生局第一時間立刻對該案嚴查、嚴辦，保護當事者避免二次傷害，同時積極與檢方配合；「何員行為是嚴重違反專業倫理，也打擊社會對社安網的信賴，真的非常非常不應該」。他也要求衛生局和社會局務必痛定思痛、嚴加檢討，在幾個月時間由外部專家和監督機制補足資安漏洞，記取此次教訓。

陳其邁也說，希望大家要給基層社會安全網工作人員更多鼓勵，衛生局、社會局會負起完全責任，就制度缺漏完整檢討。

何去年8月被偵辦後，市府將他與妻子記2大過解聘，隸屬的心衛中心主任撤換主管職。有員警說，若發生在警界「早就一拖拉庫人遭記過拔官」。

