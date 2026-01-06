要入獄！體操「魟魚老師」猥褻男童還拍攝下體照 最終判關12年定讞

外號「魟魚老師」的營隊老師林觀復在寒暑假營隊期間猥褻多名孩童，甚至在指導體操劈腿時，拍攝男童臀部，一、二審依加重強制猥褻、製造兒童性影像等罪判林12年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

林畢業於陽明交通大學，長相斯文，2022年起以「魟魚老師」名號在營隊擔任帶隊老師。2023年12月間，他在大學宿舍的交誼廳教1名不到12歲的小孩做體操正分腿動作時，即趁兒童趴於地墊上、雙腿劈開之際，撥開兒童連身體操服臀部布料，拿手機拍攝露出的肛門。

2024年冬令營、夏令營期間，利用孩童矇懂無知和對他的信任、友好感，對5名未滿14歲的男童強制猥褻11次。檢方調查，他的手機裡也有大量幼童猥褻照和全身照。檢方依涉犯刑法加重強制猥褻罪嫌11次、兒童及少年性剝削防制條例製造兒童性影像罪嫌1次起訴。

新竹地方法院一審審理時，林才改口認罪；法院認為林在粘巴達假日學校營隊擔任帶隊老師，應負責照護、帶領兒童進行遊戲及住宿，卻反而利用機會侵害小孩的性主體性，行為惡劣。

法院指出，因林偵查初期都不認罪，直到檢警將扣案手機進行數位鑑識，相關犯罪證據一一浮現後，他在檢察官最後一次偵訊中坦承部分犯行，一審認為他「態度普通」，雖林想與5名男童調解，但家長無調解意願，一審判12年徒刑。

檢察官上訴認為被害兒童的年齡介於7歲至11歲之間，林為滿足私慾，分別對5名兒童多次強制猥褻，還拍攝身分不詳的男童性影像，指一審量刑過輕而上訴。

林上訴則請二審考量他是國立大學畢業，素行尚可，犯案時才剛滿22歲，應依刑法「情堪憫恕」條款減刑，好讓他早日復歸、回饋社會。台灣高等法院二審審理後認為，依林的犯罪情狀來看，並無情輕法重或顯可憫恕的情況，雙方上訴均無理由，判決上訴駁回。