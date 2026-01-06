高雄爆「心衛之狼」醜聞 陳其邁今發聲譴責：非常不應該

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職權查詢關懷少女個資，誘騙對方性侵得逞，社安網出現嚴重漏洞，國民黨市長候選人柯志恩連同市議員要求市長陳其邁道歉、衛生局長黃志中下台。陳其邁今受訪回應，何員行為已嚴重違反專業倫理，也打擊社會對社安網的信賴，非常不應該，市府會痛定思痛、嚴加檢討、補足漏洞。

陳其邁表示，衛生局在第一時間已立刻對於該案件，採取嚴查、嚴辦、保護當事者的做法，同時積極與檢方配合，此事不僅是對被害者的嚴重傷害，更對於在社安網工作的夥伴來說，是個非常大的一個打擊；社安網本意協助社會弱勢民眾、保障受害者權益，「何員行為是嚴重違反專業倫理，也打擊社會對社安網的信賴，真的非常非常不應該」。

陳其邁表示，事件發生後，衛生局、社會局已充分和檢察機關合作，釐清相關案件，全力補足社會安全網漏洞，同時站保護被害人立場，避免對方受到二次傷害的，「我也要求衛生局跟社會局，務必痛定思痛、嚴加檢討」，他要求在幾個月時間內，將社安網漏洞補齊，由外部專家以和監督機制補足資安漏洞，記取此次教訓，不得再發生類似狀況。

陳其邁表示，希望大家應該要給基層社會安全網的工作人員更多的鼓勵，也要嚴厲譴責何員不法行為，衛生局、社會局會負起完全責任，就制度缺漏做完整檢討。