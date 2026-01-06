獨／「心衛之狼」未公布官員懲處 基層警：若是警界已多人記過拔官

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市衛生局心衛中心爆發績優督導何建忠利用職權查個資性侵少女，在社會局任職的妻子協助查筆錄醜聞，讓社安網崩盤；衛生局長黃志中堅稱不下台會在罵聲中把事情做好，市府迄今也未公布兩局處官員懲處名單，讓不少基層員警感嘆「此案若發生在警界，早就一拖拉庫人遭記過拔官」。

高雄市「心衛之狼」風波，衛生局宣稱去年8月8日接獲地檢署啟動調查通知就解聘心衛中心前執行秘書何建忠，在社會局家暴中心任職的何妻也因協助丈夫何男查少女筆錄內容洩密遭記2大過解聘。

社會局依違反兒少保護法對何男處最高60萬元罰鍰並公告姓名；但事實上，社會局是今年1月2日事件遭媒體披露後才裁罰、公告，距事件爆發已近5個月。

藍營高雄市長參選人柯志恩砲轟高雄個資防護失靈、社安網潰敗，藍營市議員紛紛要求衛生局長黃志中下台，但黃志中以下台不能解決問題，會在罵聲中把事情做好。

不僅黃志中未負起政務官該有的責任，高市府迄今也未公布「心衛之狼」案相關失職、督導不周的官員懲處名單，對於市府「蓋牌」、「封口」作法，高雄有基層員警相當不以為然。

有員警指，若此狀況發生在警界，以警界懲處「連坐罰」紀律早就「該拔官的拔官、記過的記過，被移送法辦被移送」，怎麼可能拖半年。

有員警透露，10年前一名前鎮警分局復興派出所陳姓警員因勤務處理案件，認識一名15歲國中少女，陳員利用警察身分及少女對其信任，與少女聯繫，後多次邀約少女外出，在汽車旅館及自家住宅，與該名未成年少女發生多次性行為； 後少女家屬發現其言行有異，查看手機通訊紀錄，才驚覺女兒遭警員性侵。

當時陳姓警員被記二大過免職，派出所所長、分局長、副分局長及相關督察組和督導人員也因監督不周，所長遭拔官、其他官警分別被記申誡、記過或調離現職等連帶行政處分。

高市衛生局前心衛中心執秘何建忠涉利用職權登入社會安全網，性侵個案少女；圖為４年前何男上廣播節目談社區安全網工作情形。圖／取自快樂聯播網頻道
