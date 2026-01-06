「心衛之狼」4年前廣播節目談社安網：做錯事對別人造成傷害就要道歉

高市衛生局前心衛中心執秘何建忠涉利用職權登入社會安全網，性侵個案少女，凸顯職權查個資大漏洞；諷刺的是，何建忠4年前上廣播節目大談社會安全網的工作時，曾提及他會教導個案，「做錯事情的人應該要知道這行為會對別人產生何種傷害，必須去認錯道歉」。

高市衛生局前心衛中心執秘何建忠涉利用職權透過社會安全網系統性侵個案少女，同樣在社會局家暴中心任職的何男妻子也利用職權查詢少女報案筆錄內容傳送給何男。高市府雖稱獲報後「2人已立即解聘、裁罰並對外揭露」，但實際是今年1月才開立裁處書。

何建忠4年前曾代表心衛中心接受快樂聯播網訪談，節目主題鎖定在高雄市衛生局建構社區安全網的重要性。何建忠在節目中提及社安網處理精神狀況不穩的個案時，若生活摩擦不去談，個案會用越來越激烈方式處理。

何建忠並以他和妻子相處模式舉例，指他和妻子之間會就如何照顧小孩，如何支配薪水意見不一，何透露他常被妻子唸「為何襪子脫下來，不去翻成正的」，他處理的個案和夫妻相處一樣，若在生活上有所摩擦，協調時認為對方有精神疾病就不去談，這樣造成家庭衝突會越來越大。