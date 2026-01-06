觀察站／高雄衛生局接連出包 黃志中栽在專業領域

高雄市衛生局長黃志中投入家暴與性侵防治逾廿年，轄管的心衛中心卻爆執行秘書涉性侵列管個案，全案還遭質疑「蓋牌」卸責。黃志中因下屬惡行，後續處置又失當，恐栽在自己專業領域，烏紗帽不保。

黃志中在高雄縣政府時期獲前縣長楊秋興拔擢為衛生局長，縣市合併後獲前市長陳菊重用出任衛生局長，並在陳其邁選上市長後回鍋，疫情期間表現被認為稱職。

但近年高市衛生局連連出包，先是心衛中心前蘇姓主任爆出霸凌同儕，去年又爆毒鯛魚檢驗烏龍，黃險些被記過，如今又發生何建忠涉嫌濫用職權查詢高關懷個案個資並性侵，風暴持續擴大。

黃志中雖發長文解釋，但何建忠肆無忌憚攪破「社安網」，暴露衛生局治理失靈。身為主管機關首長，黃志中難辭其咎。

黃志中專業背景，原應是心理衛生與社安網的重要力量，他轄管之下最核心、最應被嚴密把關的單位，卻成加害他人場域；高層主管得以非法調閱個資，甚至長期未被察覺，顯示衛生局內控、權限分級與稽核機制形同虛設。除眼前受害個案外，難保還有其他被害人未浮出檯面。

黃志中曾多次強調「創傷不只是身體傷害，而是心理與關係的破壞」，諷刺的是這套他深信的理念，未能轉化為有效管理與防弊制度。當施暴者是體制內權力者，對被害人傷害之烈難以想像，身為衛生局長，有何可卸責理由。