高雄「心衛之狼」市府擬蓋牌半年 社安網專家：行政體系選擇靜默

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

高市衛生局前心衛中心執秘何建忠涉利用職權性侵個案少女，高市府雖稱獲報後「立即解聘、裁罰並對外揭露」，但實際是今年一月才開立裁處書。社福專家直言，市府刻意營造已即時處理印象，實屬話術操作，未公告姓名期間，讓被害人群體無法獲得任何警示，行政裁罰若需以起訴書為前提，等同是在被害者最需要保護期間，行政體系選擇靜默。

資深社會安全網工作者兼任大學教師高思安表示，市府八月初已知悉公務體系內人員利用社安網性侵兒少一事，但直到隔年一月二日才完成對外公告和裁罰，中間歷時近五個月，但市府卻對外宣稱八月即已解聘、即時公告並裁罰，顯然「即時處理」此說法與事實有落差，因為解聘、對外揭露、完成裁罰為三種行為，刻意混為一談實屬話術操作。

高思安表示，客觀事實是社會局直到一月二日才開立裁處，代表長達數月內，社會並不知悉該名「前社安網核心人員」具體身分，其他縣市、相關體系、甚至被害人群體均無法透過制度獲得警示，而市府解釋延宕理由包括行為人羈押禁見，須以起訴書作裁罰證據，裁處書需合法送達並給予陳述意見，「這套說法暴露的，正是制度設計與行政裁量的失衡」。

高思安表示，兒少保護與性侵防治的行政裁罰，本質上是風險治理與預防，而非刑事判決附隨結果，若一切行政作為皆退縮至「等起訴、等交保、等送達」，等同承認在最需要保護被害者期間，行政體系選擇靜默；本案中，市府高度強調「行為人陳述意見權」、「送達完成」，卻完全未說明被害人與潛在被害者的知情權、社會安全網預警功能，程序正義不應只保護加害者，卻犧牲公共安全。

高思安說，本案並非單純「行政延誤」，而是反映出高雄市社安網內部風險的低估，已將「內部人員犯罪」視為一般刑案，而非制度性危機，而市府長期未積極作為更顯示政治風險管理已優先於公共風險管理，讓市府選擇低調處理、延後揭露，以換取短期市民觀感及行政穩定，事後以「8月已知悉」包裝「1月才作為」，傷害市政府公信力。

高思安說，高雄「心衛之狼」案真正引發社會震撼的，不只是性侵本身，而是一個以保護弱勢為名的體系，如何在面對自身管控機制時選擇沉默，當市府將「1月 2日才完成的動作」，描述為「8月即已即時處理」，問題已不只是行政流程，而是政治誠信與治理責任。社會安全網最危險的破口，往往不在制度之外，而在制度之內。

高市衛生局前心衛中心執秘何建忠，涉利用職權性侵個案少女，高市府雖稱獲報後「立即解聘、裁罰並對外揭露」，但實際是今年一月才開立裁處書。記者宋原彰／翻攝
高市衛生局前心衛中心執秘何建忠，涉利用職權性侵個案少女，高市府雖稱獲報後「立即解聘、裁罰並對外揭露」，但實際是今年一月才開立裁處書。記者宋原彰／翻攝

性侵 社會安全網

