心衛之狼風暴延燒！李雅靜續批黃志中「把被害人當盾牌擋子彈」

高雄市府爆發「心衛之狼」風波，衛生局長黃志中透過聲明強調，沉默半年是為保護被害人。市議員李雅靜表示，黃志中在聲明中親口揭露被害人是高風險個案、複雜家庭等情況，「昨天說會傷害孩子，今天說就沒事」；這不是救人，而是用孩子當盾牌，替自己擋子彈。

高市心衛中心前執秘去年遭指控性侵，直至近日檢察官起訴才曝光。針對外界下台聲浪，黃志中發1735字長文解釋，他是為了保護孩子的生命選擇沉默，下台很容易，但無法解決問題。他也表示，被害人是自殺高風險個案，有複雜家庭問題，處於隨時情緒不穩定的危險狀態。根據精神醫學專業意見，媒體曝光可能導致被害人自殺，當「透明」與「生命」衝突時，他選擇先保住那個孩子的命。

李雅靜砲轟黃志中的說法根本是鬼扯，如果真的為了保護孩子，為何公開聲明中親口揭露提及，被害人是「自殺高風險個案」、「複雜家庭問題」、情緒「隨時不穩定」等資訊，昨天不能說，今天就能說？

此外，黃志中選擇在外界質疑聲量炸鍋、柯志恩即將開記者會的前一刻，主動把孩子的狀況一口氣全抖出來，然後說自己是為了保護她，這根本不是保護，這是政治防火牆，這不是專業判斷，這是精準算計。

李雅靜說，如果孩子真的脆弱到「不能承受社會關注」，那最不該做的事情，就是由黃志中公開貼標籤、下診斷、講風險，一邊指責外界用詞傷害孩子，一邊卻親手把她最私密、最敏感的狀態，拿來當自己的卸責理由。

李雅靜批評，「你（黃志中）這不是救人，你是在用孩子當盾牌，替自己擋子彈」，一個連誠實面對問題都做不到的局長，留任只會讓問題繼續爛下去；真正的負責不是寫長文、賣悲情、扛道德光環。真正的負責是不拿孩子當政治籌碼、不把失職包裝成高尚選擇。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980