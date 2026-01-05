獨／高市心衛中心去年8月爆性侵少女案 社會局3天前才裁罰並公布姓名

快訊

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職權查詢關懷少女個資，誘騙對方性侵得逞，高雄衛生局宣稱去年8月8日接獲地檢署啟動調查通知後，立即對何員解聘，社會局則對何員依違反兒少法處最高60萬元罰鍰並公告姓名；但根據CRC「聯合國兒童權利公約」資訊網資料顯示，高雄社會局是在今年1月2日、也就是新聞曝光當天，才向何男裁罰，並在今日公告。

社會局解釋，本案因行為人被羈押禁見，本局配合地檢署偵辦，114年11月4日收到起訴書，以起訴書為證進行裁處作業，但因裁處書須完成送達並予陳述意見，等行為人114年12月29日晚間交保後，才於115年1月2日開立裁處書。

高雄市政府表示，衛生局已於去年8月8日接獲地檢署啟動調查通知後，立即對於何員處以兩大過解聘。社會局對何員違反兒少法部分，處最高60萬元罰鍰並公告姓名；違反社會工作師法部分，已移送高雄市社工師懲戒委員會審議，建議處廢止執業執照、廢止社會工作師證書等懲戒。

實際至CRC資訊網「聯合國兒童權利公約」查詢，高雄市政府登錄裁罰名單中，高雄市裁罰日前為「2026年1月2日」，內容為何建忠涉犯兒童及少年福利與權益保障法第97條「對16歲以上未滿18歲之人強制性交」；另一項社會局公文更顯示發文日期為2026年1月5日，指出行為人何建忠違反兒童及少年福利與權益保障法規定，依法公告，將其姓名公告並看刊登在高雄市政府公報、高雄市政府社會局公布欄、高雄市仁武區公所公布欄。

據起訴書指出，何建忠為高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書，負責推動促進心理健康、社區中自殺、家暴、兒虐、性侵害、精神疾病等個案管理，是心理衛生中心最高層級的主管，他去年6月卻利用職務之便，肉搜未成年少女，再加對方的Line，並性侵得逞，檢方查出何男單日查詢有數十筆甚至上百筆查詢個資紀錄。

檢方依公務員假借職務機會故意對少年犯強制性交罪，以及違反個資法利用個資罪提起公訴，並建請法院從重判處有期徒刑10年6個月。全案移審後，高雄地院裁定以20萬元交保，限制住居及出境出海8個月。何男不只是心理衛生中心最高層級主管，還在今年7月才剛通過國立中正大學犯罪防治研究所的碩士論文口試，遭檢方痛批知法犯法。

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠（右）涉嫌在去年6月性侵被關懷少女，8月衛生局接獲通報，但社會局直到3天前才裁罰並公告。記者宋原彰／翻攝
