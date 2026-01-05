快訊

台股站上三萬收30,105點續創歷史新高 權王台積電登1,670元、大漲85元

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

對話透露有毒關係！精神科醫：立刻遠離「常用2個地雷關鍵詞」的人

藍轟高市衛生局長黃志中下台負責 林岱樺：支持他留任推動改革

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高市衛生局爆發績優督導性侵案，議員鍾易仲今天續批荒唐詭辯，局長黃志中為守護官位而胡說八道。立委林岱樺則表示，真正負責任的政治家不應在輿論壓力下選擇政治切割，她支持黃志中留下推動制度大改革，這並非護航，而是要求他「戴罪立功」，另要求市府開設申訴專線，引入第三方諮商輔導。

國民黨議員李雅靜昨開第一槍，指責衛生局長黃志中隱匿案情半年之久，應下台負責。黃志中回應，他對於社會批評、議員質疑及民眾的憤怒都願意承受，但下台無法解決問題，會在罵聲中繼續把事情做對、做好、做完。

國民黨立委柯志恩今早會同4名女性黨籍議員開記者會，質疑市府知情半年卻選擇蓋牌，面對醜聞只會推卸責任，嚴正要求市長陳其邁公開道歉、衛生局長黃志中立刻下台。

議員鍾易仲批評，衛生局下達長達半年的「封口令」，局長黃志中發長文不是下台負責，而是固守權位、長篇辯解；有關隱瞞消息是守護生命，不下台是因為「換人會有空窗期」等說法簡直荒唐詭辯，為守護官位而胡說八道。

林岱樺表示，黃志中過去半年的沈默並非畏縮，在「透明」與「生命」的抉擇中，他選擇優先保住處於極高風險狀態的被害人生命，避免媒體渲染成為壓垮生命的最後一根稻草，「這種心境，我感同身受」。

林岱樺說，這正如她長期以來面臨司法試煉與捍衛清白的長征，即便面對不實指控，她依然選擇挺直腰桿、追查真相到底，這不是行政態度的問題，而是守護生命的良知問題；黃志中寧可背負罵名也要護住孩子，這才是真正的專業承擔。

林岱樺強調，對於嚴重的犯罪與體系失靈，絕不能試圖淡化傷害，受害者可能不只一人，因此她正式向高雄市政府提案，應立即開設「受害者申訴專線」，並全面引入第三方民間諮商力量介入輔導。此外，衛生局必須在最短時間內完成「數位足跡監測系統」與「異常讀取告警機制」的全面升級，交出改革的成績單。

立委林岱樺指出，衛生局長黃志中寧可背負罵名也要護住孩子，這才是真正的專業承擔。圖／林岱樺辦公室提供
立委林岱樺指出，衛生局長黃志中寧可背負罵名也要護住孩子，這才是真正的專業承擔。圖／林岱樺辦公室提供
國民黨立委柯志恩今早偕同黨籍議員舉辦記者會，怒轟高雄市府「對自己人有情有義，對受害者無情無義」 ，衛生局長黃志中應該知所進退。記者徐白櫻／攝影
國民黨立委柯志恩今早偕同黨籍議員舉辦記者會，怒轟高雄市府「對自己人有情有義，對受害者無情無義」 ，衛生局長黃志中應該知所進退。記者徐白櫻／攝影

衛生局 林岱樺 鍾易仲 受害者 性侵

延伸閱讀

爆發「心衛之狼」醜聞第4天 高市衛生局長黃志中回應了

林岱樺聲援積極查辦「績優督導」性侵案 嘆「社會安全網出現破口」

民進黨高雄市長初選白熱化 林岱樺掃街拜票拚戰

黃國維：林岱樺「三山造勢」 10萬人震撼高雄

相關新聞

獨／高市心衛中心去年8月爆性侵少女案 社會局3天前才裁罰並公布姓名

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職權查詢關懷少女個資，誘騙對方性侵得逞，高雄衛生局宣稱去年8月8日接獲地檢...

藍轟高市衛生局長黃志中下台負責 林岱樺：支持他留任推動改革

高市衛生局爆發績優督導性侵案，議員鍾易仲今天續批荒唐詭辯，局長黃志中為守護官位而胡說八道。立委林岱樺則表示，真正負責任的...

王母娘娘指示「打開心結」？神壇廟祝揉女信眾胸部判10月

台北市某神壇黃姓前廟祝被控誆騙前來參拜的女信眾因受王母娘娘指示要協助對方「打開心中的結」，將手伸入女信眾衣服內撫摸胸、背...

高雄心衛中心性侵案致社安網崩盤！柯志恩重轟：市府明顯失職

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職權查詢關懷少女個資，誘騙對方性侵得逞，國民黨高雄市長參選人柯志恩今重轟高...

老公才警告「別糾纏」 他談完公事又忍不住強抱人妻

高雄陳姓男子和女同事到某公司談完公事後，在該公司玄關突然從後方環抱女同事腰部，女方丈夫得知後，約陳男外出談判，並堅持提告...

藝人秦偉性侵3女判刑7年8月 第六次申請假釋結果出爐

藝人秦偉性侵女編劇、女粉絲、女造型師3案判處有期徒刑7年8月確定，2020年4月入監服刑，關押在台中監獄；秦2025年9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。