藍轟高市衛生局長黃志中下台負責 林岱樺：支持他留任推動改革

高市衛生局爆發績優督導性侵案，議員鍾易仲今天續批荒唐詭辯，局長黃志中為守護官位而胡說八道。立委林岱樺則表示，真正負責任的政治家不應在輿論壓力下選擇政治切割，她支持黃志中留下推動制度大改革，這並非護航，而是要求他「戴罪立功」，另要求市府開設申訴專線，引入第三方諮商輔導。

國民黨議員李雅靜昨開第一槍，指責衛生局長黃志中隱匿案情半年之久，應下台負責。黃志中回應，他對於社會批評、議員質疑及民眾的憤怒都願意承受，但下台無法解決問題，會在罵聲中繼續把事情做對、做好、做完。

國民黨立委柯志恩今早會同4名女性黨籍議員開記者會，質疑市府知情半年卻選擇蓋牌，面對醜聞只會推卸責任，嚴正要求市長陳其邁公開道歉、衛生局長黃志中立刻下台。

議員鍾易仲批評，衛生局下達長達半年的「封口令」，局長黃志中發長文不是下台負責，而是固守權位、長篇辯解；有關隱瞞消息是守護生命，不下台是因為「換人會有空窗期」等說法簡直荒唐詭辯，為守護官位而胡說八道。

林岱樺表示，黃志中過去半年的沈默並非畏縮，在「透明」與「生命」的抉擇中，他選擇優先保住處於極高風險狀態的被害人生命，避免媒體渲染成為壓垮生命的最後一根稻草，「這種心境，我感同身受」。

林岱樺說，這正如她長期以來面臨司法試煉與捍衛清白的長征，即便面對不實指控，她依然選擇挺直腰桿、追查真相到底，這不是行政態度的問題，而是守護生命的良知問題；黃志中寧可背負罵名也要護住孩子，這才是真正的專業承擔。