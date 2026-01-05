高雄心衛中心性侵案致社安網崩盤！柯志恩重轟：市府明顯失職

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職權查詢關懷少女個資，誘騙對方性侵得逞，國民黨高雄市長參選人柯志恩今重轟高雄市府社會安全網完全潰敗，不僅個資系統出現大漏洞，長期接觸弱勢兒少的高階主管更是零監督、零輪調，衛生局近年頻出包，要求衛生局長黃志中下台負責，市長陳其邁應公開致歉。

柯志恩與高雄市議員今舉行記者會，她表示，身為心理諮商、社工師的老師，對發生性侵案心情相當沈重，不能否定全台多數心衛人員仍充滿熱忱、持續助人，但何建忠卻憑專業逞私慾，是心衛界一大恥辱。

柯志恩指出，高雄心衛中心存在諸多問題，2021年蘇姓主管逼下屬下跪，直到去年被議員披露後才降調至衛生所，不久前已提前退休，但卻名列在教育部反霸凌專區人才庫中，教育部已明顯失職。

「何建忠甚至獲選績優社安網人員！」柯志恩也質疑市府舉薦標準、核定流程出問題，而衛生局長黃志中稍早說擔心此事一再揭露，恐讓受害女子二度創傷，她強調外界已完全保護受害者個資，但不是市府逃避卸責理由，心衛個資漏洞才是重點，何男多次盜用個資卻未有搜尋痕跡，市府從未檢討，反而斥責監督者。

柯志恩表示，全市許多受害列管女性對於市府信任已完全崩盤，未來心衛業務應由第三方民間諮商中心介入接手，個資系統也要建立雙重門檻，由多名主管認證才能使用，「社會安全韌性重要性等同國防安全」，她要求全面檢視制度漏洞，重新建構社安網。

「社會安全網已完全潰敗，心衛保護者成加害者！」市議員陳美雅表示，何建忠負責社區自殺、家暴兒虐、性侵害、精神疾病等個案管理，是心衛中心最高層主管，卻違法查閱兒少個資，孩童送到社安網等於送到狼口，市府個資系統沒有警示機制，存取紀錄不全導致無法稽核。

陳美雅表示，事件曝光至今，未見陳其邁對外說明表態，衛生局更未表明反省、改革做法，要求心衛中心徹查高風險案例是否有違法接觸點，並將未成年個資系統加強警示，建立完整留痕並定期稽核，長期接觸弱勢兒少者不能零監督、零輪調。

市議員李雅靜表示，何建忠去年6月犯案，衛生局8月將其開除，事件至今半年卻未對外說明，若非媒體披露，「黃志中局長是不是打算永遠將事情蓋牌？這就是典型官僚卸責」。衛生局近年接連出包，先是心衛中心職場霸凌、毒鯛魚烏龍檢驗，如今連核心官員都成性侵犯，黃志中應立刻下台負責，市府各局處需清查多少公務機關個資被非法調閱。

市議員陳麗娜表示，衛生局上次台灣鯛事件引發業者損失，成檢驗界笑話，如今執行社安網的心衛中心卻成社安網最大破口，高雄市府未做好個資保護導，可能涉及國賠事宜。