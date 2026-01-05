老公才警告「別糾纏」 他談完公事又忍不住強抱人妻

高雄陳姓男子和女同事到某公司談完公事後，在該公司玄關突然從後方環抱女同事腰部，女方丈夫得知後，約陳男外出談判，並堅持提告，一審依強制猥褻罪，判處陳男徒刑9月要關，高雄高分院審酌他改口認罪又賠償，從輕判處徒刑6月，得易科罰金。

判決指出，陳男與女方都是建設公司同事，前年8月28日下午2時許，兩人到某公司談完公事後準備離開，陳男卻突然從後方環抱女同事腰部，女方掙扎約5秒後提醒陳男後方有監視器，陳男才果斷鬆手。

事後女方丈夫得知後，約陳男外出談判，並要兩人不要聯絡，事後陳被提告猥褻，並經高雄地檢署起訴。

高雄地院審理時，陳男喊冤，稱當時屋內都有人，若女方感覺被猥褻可以呼救，她當時並未掙扎，不構成猥褻。

但法官發現，案發前陳男與女方、女方丈夫都成到咖啡廳詳談，女方丈夫要陳男不要再與女方糾纏，可見女方無意願繼續與陳男往來；另據監視器畫面，女方於陳男環抱的過程中，身體先往2點鐘方向稍稍轉動，再慢慢向右轉身面向陳男，持續數秒後，陳男隨即放開女方。

一審法官採信女方證詞，認為陳男自後方腰部環抱女方時，女方已表示拒絕並要求陳男放開，依強制猥褻罪判處有期徒刑9月，他不服上訴，要求從輕發落。