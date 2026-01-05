快訊

30000點達標！狂拉700點 網朝聖：見證歷史時刻

台股衝上三萬點！寫下歷史新高 台積電衝1670元市值突破42兆

關西機場航班大亂！疑美工刀失蹤全場重新安檢 旅客苦等數小時飛不了

聽新聞
0:00 / 0:00

藝人秦偉性侵3女判刑7年8月 第六次申請假釋結果出爐

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

藝人秦偉性侵女編劇、女粉絲、女造型師3案判處有期徒刑7年8月確定，2020年4月入監服刑，關押在台中監獄；秦2025年9月第六度申請假釋，假釋審議委員會認為，秦未彌補犯罪所生危害，日前再駁回秦的申請案。

假釋審議委員會認為，秦偉的犯行造成多名被害人身心受創，且秦犯後並未彌補犯罪所生的傷害，不符假釋條件，再次駁回申請案。

2016年1名女造型師指控秦偉性侵，控訴秦2010年7月邀她到台北市信義區的住處，將她壓制在床、違反意願性侵；女造型師爆料之後，又有女編劇、女粉絲相繼控訴秦利用談偶像劇劇本、約見面聊天不同理由性侵，檢警展開查辦。

檢方認定，有8名女子遭秦偉性侵，含2名未成年人，年紀最小是14歲，起訴秦偉並求刑41年，不過，5名被害人的指控罪證不足，秦獲判無罪，只有秦性侵女編劇、女粉絲、女造型師3案有罪確定，2021年2月裁定3案應執行有期徒刑7年8月確定。

2020年4月10日，秦偉向台北地檢署聲請囑託南投地檢署代為執行，南投地檢署執行科檢察官4月14日開指揮書將秦偉發監台中監獄。

2024年1月起，秦偉以已服刑過半為由首度申請假釋被駁回，同年5月秦捲土重來，還是被駁回；2024年9月秦第三度申請假釋遭駁回，秦2025年1月第四度提申請，假釋審議委員會照樣駁回申請案，秦2025年5月再提申請被駁回，9月時他第六度申請，仍未如願。

藝人秦偉性侵判刑7年8月確定，第六度申請假釋駁回。圖／聯合報系資料照片
藝人秦偉性侵判刑7年8月確定，第六度申請假釋駁回。圖／聯合報系資料照片

秦偉 假釋 性侵 監獄 被害人 未成年

延伸閱讀

軍營內2度性侵同袍害染梅毒 航特部士官重判7年

高雄績優督導涉性侵少女…碩士學位、博班錄取恐取消？中正大學回應

高雄心衛中心爆性侵案 國民黨：陳其邁何時出來震怒

高雄心衛中心主管性侵少女 社工師全聯會怒了：可依法廢證不必等判決

相關新聞

爆發「心衛之狼」醜聞第4天 高市衛生局長黃志中回應了

高雄市衛生局爆發績優督導性侵醜聞，事發至今市長陳其邁未回應，被轟下台的衛生局長黃志中今晨說，有關社會批評、議員的質疑、民...

藝人秦偉性侵3女判刑7年8月 第六次申請假釋結果出爐

藝人秦偉性侵女編劇、女粉絲、女造型師3案判處有期徒刑7年8月確定，2020年4月入監服刑，關押在台中監獄；秦2025年9...

軍營內2度性侵同袍害染梅毒 航特部士官重判7年

桃園市陸軍航空特戰指揮部「龍城部隊」驚傳士官性侵同袍惡行，一名王姓士官遭控多次以性影像威脅及暴力手段，對同袍小凱（化名）...

老公才警告「別糾纏」 他談完公事又忍不住強抱人妻

高雄陳姓男子和女同事到某公司談完公事後，在該公司玄關突然從後方環抱女同事腰部，女方丈夫得知後，約陳男外出談判，並堅持提告...

高市心衛中心爆性侵 挨批封口半年

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職權誘騙關懷個案少女性侵得逞，雄檢偵結起訴何建忠，具體求刑10年半。國民黨...

遭警騷擾逾2年 網紅提告

前立委鄭運鵬助理、網紅「視網膜」經紀人韓璟指控，台中市第四警分局黃姓警員長期傳網路訊息給她，託她朋友轉交禮物，去年她報案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。