藝人秦偉性侵3女判刑7年8月 第六次申請假釋結果出爐

藝人秦偉性侵女編劇、女粉絲、女造型師3案判處有期徒刑7年8月確定，2020年4月入監服刑，關押在台中監獄；秦2025年9月第六度申請假釋，假釋審議委員會認為，秦未彌補犯罪所生危害，日前再駁回秦的申請案。

假釋審議委員會認為，秦偉的犯行造成多名被害人身心受創，且秦犯後並未彌補犯罪所生的傷害，不符假釋條件，再次駁回申請案。

2016年1名女造型師指控秦偉性侵，控訴秦2010年7月邀她到台北市信義區的住處，將她壓制在床、違反意願性侵；女造型師爆料之後，又有女編劇、女粉絲相繼控訴秦利用談偶像劇劇本、約見面聊天不同理由性侵，檢警展開查辦。

檢方認定，有8名女子遭秦偉性侵，含2名未成年人，年紀最小是14歲，起訴秦偉並求刑41年，不過，5名被害人的指控罪證不足，秦獲判無罪，只有秦性侵女編劇、女粉絲、女造型師3案有罪確定，2021年2月裁定3案應執行有期徒刑7年8月確定。

2020年4月10日，秦偉向台北地檢署聲請囑託南投地檢署代為執行，南投地檢署執行科檢察官4月14日開指揮書將秦偉發監台中監獄。