爆發「心衛之狼」醜聞第4天 高市衛生局長黃志中回應了

高雄市衛生局爆發績優督導性侵醜聞，事發至今市長陳其邁未回應，被轟下台的衛生局長黃志中今晨說，有關社會批評、議員的質疑、民眾的憤怒，他都承受；如果重來一次，面對同樣的兩難，他還是會選擇先救那個孩子的命；下台無法解決問題，他選擇在罵聲中繼續把事情做對、做好、做完。

衛生局前心衛中心執秘何建忠曾獲衛福部「社會安全網績優督導」，卻爆發力用職務之便性侵未成年少女，全案遭起訴後才曝光。議員李雅靜昨日砲轟衛生局下達「封口令」長達半年之久，局長黃志中應下台負責；國民黨柯志恩今早也將在議會舉辦「心衛之狼」記者會，譴責高市府社會安全網成性侵害黑洞。

黃志中發表1735字的長文指出，被害人是自殺高風險個案，有複雜家庭問題，處於隨時情緒不穩定的危險狀態，媒體曝光可能導致被害人自殺。當透明與生命衝突時，他選擇先保住那個孩子的命。「如果這讓社會誤解我在掩蓋，這個誤解，我承受。如果有人因此要我下台，這個壓力，我承受。但如果重來一次，面對同樣的兩難，我還是會選擇先救那個孩子的命」。

黃志中說，這半年衛生局不是沒做事，立即解聘加害者、配合司法調查、全面清查權限紀錄、啟動管理機制的全面檢討改善，一個敗類，不代表就能壓垮整個體系。這個犯罪者的惡行，絕不能代表高雄市一千多位社安網的專業同仁、更不能代表心衛中心所有社工和心理衛生專業人員都有問題。

黃志中呼籲外界不要再用選妃、花名冊等聳動字眼，每一個這樣的標題，都在那個孩子的傷口上撒鹽，「請給她活下去的空間。如果還有其他受害者，請勇敢站出來。壞的是那個犯罪者，不是整個制度。我們會保護你」。

針對外界要求下台的聲浪，黃志中回應，下台很容易，但問題解決了嗎？沒有。換了新局長，要多久才能了解案情、重建團隊、接手改革？這段空窗期其他高風險個案怎麼辦？已經啟動的改善機制要從頭來過嗎？對一個從事臨床30年保護弱勢個案的專業工作者而言，真正的負責，不是在壓力下退場；真正的負責，是在罵聲中繼續把事情做對、做好、做完。