高市心衛中心爆性侵 挨批封口半年

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職權誘騙關懷個案少女性侵得逞，雄檢偵結起訴何建忠，具體求刑10年半。國民黨高雄市議員李雅靜昨怒批，此案去年6月就發生，衛生局卻全面封口，整整半年就像沒事發生一樣，並要求衛生局長黃志中下台負責。黃志中昨未接手機，衛生局說近期會再統一說明。

何建忠負責社區中自殺、家暴、兒虐、性侵害、精神疾病等個案管理，是心理衛生中心最高層級主管，但卻利用職務之便，先查詢關懷少女個資，加少女的LINE後，讓少女以為是手握她不雅照的壞人，答應赴約後卻在旅館被何性侵得逞。

案件曝光後，何建忠火速被衛生局開除，雄檢偵結，依公務員假借職務機會故意對少年犯強制性交罪提起公訴，具體求刑10年半，由於何曾濫查個資，外界懷疑不止1名少女受害，但法院卻裁定讓何以20萬元交保。

李雅靜在臉書發文，原本該是高雄市社會安全網最核心的「守護者」，竟然利用職權、濫用公務系統查個資，鎖定弱勢家庭的未成年少女下手，誘騙並性侵得逞，怒批何建忠是罪大惡極的犯罪。

李雅靜質疑，此案去年6月發生，被害人報案，衛生局8月解聘何建忠，然後呢？全面封口整整半年，衛生局像沒事發生一樣，沒對外說明、檢討內控，如果不是檢方起訴、媒體踢爆，是不是打算就這樣瞞混過關？

「這種『出事就蓋牌』的鴕鳥心態，就是典型的官僚殺人，你們的沉默，就是在縱容下一匹狼出現。」李雅靜點名衛生局，從毒鯛魚烏龍檢驗、心衛中心職場霸凌，到駭人聽聞的性侵案，局長黃志中還要置身事外？

她說，何建忠利用電腦系統權限大量查詢個資，後台竟然無警示機制，是否還有其他受害人？

李雅靜要求黃志中立刻下台負責，「市府如不徹底改革、只想敷衍了事，我們絕不答應」。

立委林岱樺也說，此事代表社會安全網出現破口、發出重大警訊，呼籲若有其他受害人要站出來。