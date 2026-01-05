聽新聞
0:00 / 0:00

高市心衛中心爆性侵 挨批封口半年

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻／高雄報導

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職權誘騙關懷個案少女性侵得逞，雄檢偵結起訴何建忠，具體求刑10年半。國民黨高雄市議員李雅靜昨怒批，此案去年6月就發生，衛生局卻全面封口，整整半年就像沒事發生一樣，並要求衛生局長黃志中下台負責。黃志中昨未接手機，衛生局說近期會再統一說明。

何建忠負責社區中自殺、家暴、兒虐、性侵害、精神疾病等個案管理，是心理衛生中心最高層級主管，但卻利用職務之便，先查詢關懷少女個資，加少女的LINE後，讓少女以為是手握她不雅照的壞人，答應赴約後卻在旅館被何性侵得逞。

案件曝光後，何建忠火速被衛生局開除，雄檢偵結，依公務員假借職務機會故意對少年犯強制性交罪提起公訴，具體求刑10年半，由於何曾濫查個資，外界懷疑不止1名少女受害，但法院卻裁定讓何以20萬元交保。

李雅靜在臉書發文，原本該是高雄市社會安全網最核心的「守護者」，竟然利用職權、濫用公務系統查個資，鎖定弱勢家庭的未成年少女下手，誘騙並性侵得逞，怒批何建忠是罪大惡極的犯罪。

李雅靜質疑，此案去年6月發生，被害人報案，衛生局8月解聘何建忠，然後呢？全面封口整整半年，衛生局像沒事發生一樣，沒對外說明、檢討內控，如果不是檢方起訴、媒體踢爆，是不是打算就這樣瞞混過關？

「這種『出事就蓋牌』的鴕鳥心態，就是典型的官僚殺人，你們的沉默，就是在縱容下一匹狼出現。」李雅靜點名衛生局，從毒鯛魚烏龍檢驗、心衛中心職場霸凌，到駭人聽聞的性侵案，局長黃志中還要置身事外？

她說，何建忠利用電腦系統權限大量查詢個資，後台竟然無警示機制，是否還有其他受害人？

李雅靜要求黃志中立刻下台負責，「市府如不徹底改革、只想敷衍了事，我們絕不答應」。

立委林岱樺也說，此事代表社會安全網出現破口、發出重大警訊，呼籲若有其他受害人要站出來。

延伸閱讀

高雄心衛主管性侵少女 衛生局「封口半年」議員轟內控失靈要局長下台　

社會安全網淪淫魔網！妻當共犯 高雄衛生局績優督導設圈套性侵未成年少女

高雄首創樂齡友善館進駐閱讀空間 鼓勵長輩天天跑圖書館

台灣鯛藥檢烏龍究責結果出爐 4人記過、高市衛生局長僅口頭告誡

相關新聞

高市心衛中心爆性侵 挨批封口半年

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職權誘騙關懷個案少女性侵得逞，雄檢偵結起訴何建忠，具體求刑10年半。國民黨...

遭警騷擾逾2年 網紅提告

前立委鄭運鵬助理、網紅「視網膜」經紀人韓璟指控，台中市第四警分局黃姓警員長期傳網路訊息給她，託她朋友轉交禮物，去年她報案...

傳訊不算性騷？婦幼警：恐觸跟騷法

前立委鄭運鵬助理韓璟指控被黃姓警員騷擾，她上網貼文質疑前天報案時，有警員稱只傳網路訊息及寄送物品，無實際碰面不能提告。新...

網紅韓璟控台中警員性騷擾 市警局：記申誡視偵審進度併案究責

前立委鄭運鵬助理網紅韓璟日前在網路社群發文，指控遭台中警員傳私訊、送禮物騷擾至少半年，昨天再到新北市三重警分局提告。台中...

台南2女生穿校服坐旁邊...他竟把手機放桌下偷拍褲底 法院判刑2年

黃姓男子在台南市一間餐廳用餐時，竟將手機伸到餐桌下，對隔壁二名女學生拍攝大腿根部及褲底，女學生請補習班老師報警；黃起初否...

高雄心衛主管性侵少女 衛生局「封口半年」議員轟內控失靈要局長下台　

高雄市衛生局前心衛中心執行秘書何建忠，涉嫌利用職權誘騙少女性侵得逞，雄檢偵結後起訴何建忠，並具體求刑10年半，國民黨高雄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。