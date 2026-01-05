遭警騷擾逾2年 網紅提告

前立委鄭運鵬助理、網紅「視網膜」經紀人韓璟指控，台中市第四警分局黃姓警員長期傳網路訊息給她，託她朋友轉交禮物，去年她報案後對方仍持續騷擾，前天再提告；警方依跟蹤騷擾防制法、性騷擾防治法受理，已對黃記申誡一次，將通知到案函送，並協助韓聲請保護令。

韓璟去年三月在Threads貼文，指常收到一個陌生帳號傳來惡心訊息，已持續一、二年，訊息內容自說自話，「叫我老婆、女友，問交往紀念日要去哪裡？結婚紀念日要去哪裡？」對方帶禮物到她朋友公司，說要請朋友轉交「他老婆」，後來她調查發現對方是有配槍警察，覺得很恐怖才報警，並質疑報案後沒下文。

據調查，韓璟去年三月向台北市警方報案指遭騷擾，北市警方受理後轉至韓住處轄區的新北市三重警分局偵辦。新北警方查出，台中四分局黃姓警員涉跟蹤騷擾防制法，經通知到案說明，調查後認定跟騷屬實，依跟騷法開立告誡書；台中警方核予黃申誡一次，調整至他單位服務，提列關懷輔導對象持續列管。

黃近期又故態復萌開始送禮，韓璟前天赴三重警分局長泰派出所，提告黃對她騷擾。

據了解，警員向韓了解案情，發現黃長期傳訊及寄送物品，但沒有實際碰面接觸，經檢視相關傳訊內容，研判可能不構成性騷擾防治法。

不過，警方初步調查，黃於被告誡後再犯，依跟騷法受理韓璟報案，協助韓聲請保護令，並依韓的意願完成性騷擾申訴筆錄，交由新北市政府進行審議，後續將發函通知黃到案說明，依跟騷法函送法辦。

對於韓璟質疑警方處理情形，台中四分局表示，去年經三重分局調查後認定黃構成跟騷要件，核發書面告誡書，四分局依警察人員獎懲標準「違反品操紀律或言行失檢影響警譽」，將黃核予申誡一次，提列關懷輔導對象加強督、輔導。

對於韓璟再對黃提出性騷申訴、跟騷告訴，四分局指出，將依偵審結果，併案追究黃的行政責任，列年終考績重要參據，從嚴管考出勤及業務執行情形，必要時優先列為汰除對象，以正警紀，維護社會大眾對警察的信賴。