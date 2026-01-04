聽新聞
網紅韓璟控台中警員性騷擾 市警局：記申誡視偵審進度併案究責
前立委鄭運鵬助理網紅韓璟日前在網路社群發文，指控遭台中警員傳私訊、送禮物騷擾至少半年，昨天再到新北市三重警分局提告。台中市警局表示，該名警員在去年3月間，遭韓女指控違反跟騷法一案，已啟動調查程序，依職權報署記申誡一次處分，也調整服務單位，列關懷輔導對象，後續將視偵審進度，併案究責。
台中市第四警分局表示，本分局警員被控涉違反跟騷法一案，去年3月獲報後，已即啟動調查程序，依權責報署核予申誡一次處分，將其調整至他單位服務，同時提列為關懷輔導對象持續列管，並無消極或包庇情形。
四分局指出，另針對當事人近日再次遭受騷擾一事，當事人已依法提出跟騷法告訴、性騷擾申訴，也向法院聲請保護令在案，相關案件均已依法受理移送偵辦。
四分局重申，對於員警涉及不法或不當行為，秉持「不庇縱、不護短、依法嚴辦」之立場，絕不寬貸。針對涉案警員的行政責任，將視後續偵審結果，併案究責，列為年終考績之重要參據；同時從嚴管考其出勤及業務執行情形，必要時優先列為汰除對象，以正警紀，維護社會大眾對警察的信賴。
