快訊

棒球／中國城市聯賽滿滿台灣味 林益全首秀雙安、前悍將投手奪勝

使用除濕機不能人機同室？台電打破迷思：關鍵在「濕度設定」

得了委內瑞拉、失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

高雄心衛主管性侵少女 衛生局「封口半年」議員轟內控失靈要局長下台　

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市衛生局前心衛中心執行秘書何建忠，涉嫌利用職權誘騙少女性侵得逞，雄檢偵結後起訴何建忠，並具體求刑10年半，國民黨高雄市議員李雅靜痛批社會安全網淪為「選妃狩獵網」，要求衛生局長黃志中下台負責。

何建忠負責社區中自殺、家暴、兒虐、性侵害、精神疾病等個案管理，是心理衛生中心最高層級的主管，他卻利用職務之便，肉搜關懷少女，先加少女的Line，讓少女擔心是手握她不雅照的壞人，被迫答應赴約，最後被何性侵得逞。

案件曝光後，何建忠火速被衛生局開除，雄檢偵結後，依公務員假借職務機會故意對少年犯強制性交罪提起公訴，並具體求刑10年半，由於何曾濫查個資，懷疑不僅1名少女受害。

李雅靜在臉書發文，本該是高雄市社會安全網最核心的「守護者」，竟然利用職權、濫用公務系統查個資，鎖定弱勢家庭的未成年少女下手，誘騙並性侵得逞，痛批何建忠是罪大惡極的犯罪。

李雅靜質疑，此案去年6月發生，被害人報案了，衛生局8月解聘了何建忠，然後呢？「全面封口」，整整半年，衛生局像沒事發生一樣，沒有對外說明、沒有檢討內控，如果不是現在檢方起訴、媒體踢爆，是不是打算就這樣瞞混過關？

她痛批，衛生局「出事就蓋牌」的鴕鳥心態，就是典型的官僚殺人，沉默，就是在縱容下一匹狼出現；從之前的毒鯛魚烏龍檢驗、心衛中心職場霸凌，到現在發生這種駭人聽聞的性侵案，局長黃志中還要置身事外？

她說，何建忠濫權利用電腦系統權限大量查詢個資，後台竟然沒有警示機制？還有其他受害人嗎？衛生局的因應措施呢？出事只想著封鎖消息，不想對市民交代？她要求黃志中，立刻下台負責，「你的無能與縱容，已經讓高雄的孩子置身險境。市府如果不徹底改革、只想敷衍了事，我們絕不答應」。

何建忠（右）曾榮獲社會安全網績優督導獎，還由行政院前院長陳建仁（左）頒獎，卻涉濫用職權肉搜弱勢少女性侵。圖／翻攝自衛福部
何建忠（右）曾榮獲社會安全網績優督導獎，還由行政院前院長陳建仁（左）頒獎，卻涉濫用職權肉搜弱勢少女性侵。圖／翻攝自衛福部

衛生局 個資

延伸閱讀

高雄績優督導涉性侵少女…碩士學位、博班錄取恐取消？中正大學回應

社會安全網淪淫魔網！妻當共犯 高雄衛生局績優督導設圈套性侵未成年少女

高雄首創樂齡友善館進駐閱讀空間 鼓勵長輩天天跑圖書館

台灣鯛藥檢烏龍究責結果出爐 4人記過、高市衛生局長僅口頭告誡

相關新聞

高雄心衛主管性侵少女 衛生局「封口半年」議員轟內控失靈要局長下台　

高雄市衛生局前心衛中心執行秘書何建忠，涉嫌利用職權誘騙少女性侵得逞，雄檢偵結後起訴何建忠，並具體求刑10年半，國民黨高雄...

高官扮惡狼！ 陳冠安曝數據...民進黨執政社安網愈補愈破

高雄市心理衛生中心執行秘書何建忠濫用職務登入社會安全網系統，利用公務資料誘拐並性侵未成年少女，遭檢起訴。國民黨青年部前主...

台東跨年會場疑傳性騷擾 男遭制止帶往警察服務站釐清

台東市海濱公園跨年活動期間，1日凌晨疑似發生性騷擾不當碰觸案件。台東警分局表示，跨年活動進行中接獲民眾通報，指稱會場人潮...

高雄社會安全網績優督導涉性侵 專家促落實風險控管與督導

高雄「績優督導」涉利用職務之便，肉搜並性侵未成年，社安網竟成獵場掀輿論譁然，司法精神醫學專家今天提醒，政府在擴增社安網人...

公車癡漢8年後又犯案！噁男磨蹭女學生還起反應 判3年4月徒刑

自台東遷居桃園董姓男子8年前下班搭公車曾趁人擠時，以下體頂著前方女子數秒又襲臀，依性騷擾罪判拘役40天；去年2月間則趁清...

誆「喝了變漂亮」蜂王飲摻安眠藥迷昏小姐硬上 她醒來驚見一絲不掛

台中房姓男子約女子到三溫暖性交易，卻在蜂王膠原飲摻入安眠藥向她稱「喝了會變漂亮」，女子一飲而下昏迷遭硬房上，醒來驚見下體...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。