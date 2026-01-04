高雄心衛主管性侵少女 衛生局「封口半年」議員轟內控失靈要局長下台
高雄市衛生局前心衛中心執行秘書何建忠，涉嫌利用職權誘騙少女性侵得逞，雄檢偵結後起訴何建忠，並具體求刑10年半，國民黨高雄市議員李雅靜痛批社會安全網淪為「選妃狩獵網」，要求衛生局長黃志中下台負責。
何建忠負責社區中自殺、家暴、兒虐、性侵害、精神疾病等個案管理，是心理衛生中心最高層級的主管，他卻利用職務之便，肉搜關懷少女，先加少女的Line，讓少女擔心是手握她不雅照的壞人，被迫答應赴約，最後被何性侵得逞。
案件曝光後，何建忠火速被衛生局開除，雄檢偵結後，依公務員假借職務機會故意對少年犯強制性交罪提起公訴，並具體求刑10年半，由於何曾濫查個資，懷疑不僅1名少女受害。
李雅靜在臉書發文，本該是高雄市社會安全網最核心的「守護者」，竟然利用職權、濫用公務系統查個資，鎖定弱勢家庭的未成年少女下手，誘騙並性侵得逞，痛批何建忠是罪大惡極的犯罪。
李雅靜質疑，此案去年6月發生，被害人報案了，衛生局8月解聘了何建忠，然後呢？「全面封口」，整整半年，衛生局像沒事發生一樣，沒有對外說明、沒有檢討內控，如果不是現在檢方起訴、媒體踢爆，是不是打算就這樣瞞混過關？
她痛批，衛生局「出事就蓋牌」的鴕鳥心態，就是典型的官僚殺人，沉默，就是在縱容下一匹狼出現；從之前的毒鯛魚烏龍檢驗、心衛中心職場霸凌，到現在發生這種駭人聽聞的性侵案，局長黃志中還要置身事外？
她說，何建忠濫權利用電腦系統權限大量查詢個資，後台竟然沒有警示機制？還有其他受害人嗎？衛生局的因應措施呢？出事只想著封鎖消息，不想對市民交代？她要求黃志中，立刻下台負責，「你的無能與縱容，已經讓高雄的孩子置身險境。市府如果不徹底改革、只想敷衍了事，我們絕不答應」。
